dinsdag 13 februari 2024 om 12:06

Tourbaas Christian Prudhomme: “Geloof niet dat veel mensen geïnteresseerd zijn in ONE Cycling”

Er is de laatste tijd veel te doen over het zogenoemde ONE Cycling-project. Een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië zou 250 miljoen willen steken in deze nieuwe wielercompetitie, die het wielrennen rendabeler zou moeten maken. Christian Prudhomme, de koersdirecteur van de Tour de France, denkt echter dat de meeste mensen geen interesse hebben in de nieuwe formule.

De Tour de France is onderdeel van Amaury Sports Organisaton (ASO), die niet betrokken is bij de gesprekken over ONE Cycling. “Dit is niet ons project”, zegt Prudhomme in gesprek met CyclismActu, dat hem vroeg naar zijn mening over het project. “Het is een idee waar ik me niet over uit kan spreken. Wij zijn bij ASO absoluut geen drijvende kracht.”

Prudhomme wil dus niet te veel zeggen over ONE Cycling, maar hij laat wel weten dat hij het project niet als een bedreiging ziet voor de ASO en de Tour de France. “Het interesseert me niet, en ik geloof ook niet dat veel mensen geïnteresseerd zijn. De grootste kracht van het fietsen is dat het een gratis sport is voor mensen die langs de kant van de weg staan. Dat moet zo blijven. De familie Amaury heeft altijd televisiecontracten willen sluiten met gratis, algemene en – indien mogelijk – publieke televisiekanalen. We verdienen alleen geld als we heel veel kijkers hebben.”

En er zijn veel kijkers, aldus Prudhomme. “De Tour is een reus met uitzendingen in 190 landen en 2000 journalisten die de koers volgen. Kijk ook naar de mensen langs de kant van de weg. We hebben zelfs problemen en de prijs voor het succes moeten betalen met een groter, jonger en daardoor ‘dynamischer’ publiek. Dit is de realiteit van de maand juli, tijdens de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Iedereen die hier wat aan wil veranderen, moet zich dat realiseren”, waarschuwt hij.