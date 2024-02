maandag 5 februari 2024 om 08:45

Kalender Wereldbeker wordt pas in het voorjaar bekendgemaakt

De laatste weken is er zeer veel te doen geweest rond de Wereldbeker veldrijden. Een van de belangrijke vragen was hoeveel wereldbekermanches we volgend seizoen nu precies zullen krijgen. “Geef ons nog een goede maand de tijd”, vertelde UCI-topman Peter Van Den Abeele in gesprek met WielerFlits.

Normaal gezien wordt de kalender van de Wereldbeker bekendgemaakt tijdens of na afloop van het WK veldrijden. Dat is dit jaar anders, aangezien er wel degelijk een hervorming zit aan te komen. Wellicht zal er afgestapt worden van veertien manches en gaan we richting de tien à twaalf manches.

“Uiteraard is het ook wel de bedoeling om zo snel mogelijk de kalender bekend te maken. Dat gaat dan in de eerste plaats over de Wereldbeker, maar ook over de internationale kalender. Geef ons daar nog een goede maand de tijd over. Laat ons zeggen dat we in de hele drukke periode van de Vlaamse klassiekers, in het voorjaar dus, er mee naar buiten gaan komen”, aldus Van Den Abeele.

Eerder vertelde de Belgische oud-renner dat de harde regel omtrent de WK-uitsluiting zal afgezwakt worden. “Zo sterk gaat de reglementaanpassing niet zijn. Dat er een aanpassing komt, is wel al een feit. Afgelopen donderdag is het door het beslissend comité aangenomen. De regelgeving zal ook vrij simpel blijven. We gaan er geen heksenketel van maken, maar we gaan wel de internationale kalender beschermen. De Wereldbeker moet het belangrijkste klassement blijven.”