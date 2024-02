Maxim Horssels • zondag 4 februari 2024 om 13:00 zondag 4 februari 2024 om 13:00

Geen zorgen Mathieu van der Poel: Regel over WK-uitsluiting toch door UCI afgezwakt

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hoeven niet meer te vrezen voor uitsluiting van deelname aan het WK veldrijden. De UCI hintte de afgelopen maanden op een nieuwe regel waarbij het missen of overslaan van een wereldbekerwedstrijd zou leiden tot een startverbod op het WK veldrijden. Die keiharde regel komt er niet.

Afgelopen november leidde de afwezigheid van Thibau Nys in de Wereldbeker Dendermonde tot woede bij de internationale wielerbond. De jonge Belg verkoos de Superprestige Niel (op zaterdag) boven deelname aan een wereldbekermanche. “Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem”, zei UCI-topman Peter Van den Abeele.

UCI-voorzitter David Lappartient ging nog een stap verder en hintte op deelname aan de UCI Wereldbeker te verplichten, anders dreigde hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden. De afgelopen weken informeerde WielerFlits verschillende keren naar dit voornemen en werd de komst van strengere regelgeving bevestigd.

Plottwist

Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Op het WK veldrijden in Tábor is er gesproken over strengere regels, maar het punt van WK-uitsluiting is geschrapt. “Zo sterk gaat de reglementaanpassing niet zijn”, zegt Van den Abeele in Tábor tegen WielerFlits.

Dat er een aanpassing komt, is wel al een feit. Afgelopen donderdag is het door het beslissend comité aangenomen. Maar wat de exacte details van het nieuwe reglement zijn, kan hij nog niet delen. “Wij willen eerst de federaties inlichten. Op een gepaste tijd zullen wij er daarna mee naar buitentreden.”

“De regelgeving zal ook vrij simpel blijven. We gaan er geen heksenketel van maken, maar we gaan wel de internationale kalender beschermen. De wereldbeker moet het belangrijkste klassement blijven.”