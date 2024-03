dinsdag 5 maart 2024 om 19:40

Jury Tirreno-Adriatico grijpt in: Biniam Girmay teruggezet in daguitslag

Biniam Girmay kwam vandaag als derde over de streep in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico, maar we vinden de Eritreeër pas terug op de 134ste plaats in de daguitslag. De renner van Intermarché-Wanty werd door de jury gedeclasseerd vanwege een onreglementaire sprint.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Girmay in de laatste honderden meters van links naar rechts zwiept, in een poging om posities te winnen en de Belgen Jasper Philipsen en Tim Merlier nog te remonteren. De Eritreeër wist nog een derde plaats uit de brand te slepen, maar deed dit dus wel op een onreglementaire manier.

De jury was na het bekijken van de beelden onverbiddelijk en besloot Girmay te declasseren. De 23-jarige sprinter werd teruggezet naar de laatste plek (134ste) van het peloton waar hij deel van uitmaakte.

I sympathize with Biniam Girmay He was disqualified from 3rd place for changing lanes during the sprint and blocking another rider. pic.twitter.com/asJ1DmkCca — The Horn African Guy (@hornafricanguy) March 5, 2024

Girmay liet na de etappe nog van zich horen via sociale media, maar ging niet in op zijn declassering. “De ploeg heeft vandaag echt geweldig gereden. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken. Ik heb zin in de komende dagen.”