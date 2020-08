Jury hield Tony Martin in Dauphiné na lange discussie met Grischa Niermann vrijdag 14 augustus 2020 om 14:10

Een uur lang was Tony Martin geschrapt uit de uitslag en het klassement van het Critérium du Dauphiné: de Duitser van Jumbo-Visma was buiten tijd geëindigd op de Col de Porte, nadat hij tijdens een hagelstorm ging schuilen langs de kant. Ploegleider Grischa Niermann moest vervolgens hemel en aarde bewegen om Martin in koers te houden. De jury hield namelijk voet bij stuk.

Volgens CyclingOpinions was het argument van Niermann over het ‘Extreme Weather Protocol’ niet genoeg om de UCI-jury te overtuigen. Volgens de Italiaanse juryvoorzitter zou dat niet meer in werking treden als de winnaar al over de finish was gekomen. Dat was overigens Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic, die in – toen nog – droge weersomstandigheden de rit wist te winnen.

De jury liet aan Niermann weten dat Martin een risico had genomen door te gaan schuilen langs de kant. Daarop zei de ploegleider dat het een totaal onbegrijpelijke ‘drogreden’ was om zijn renner door deze situatie uit koers te halen.

Na een discussie van ongeveer een uur kreeg de Duitse ploegleider van Jumbo-Visma alsnog te horen dat de tijdslimiet aangepast werd, waardoor Martin (en Jérôme Cousin van Total Direct Energie) vandaag toch mochten starten in de derde etappe.

In onderstaande beelden komt ploegleider Arthur van Dongen erachter dat Tony Martin schuilt voor de enorme hagelbui:

🇫🇷 #Dauphiné Not all heroes wear capes. Panzerwagen @tonymartin85 helped out this boy during the hailstorm yesterday🙌🏼 pic.twitter.com/Ovyuhv58LC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 14, 2020

Israel Start-Up Nation maakte beelden van Martin aan de kant van de weg:

At one point, the accumulation turned into floods and a guy like @tonymartin85 had to find a new shelter… Our own @guyniv1 said:”It hit me so hard… Never experienced something like that.., just wanted to cross the line and get to the bus… Crazy! ” @dauphine pic.twitter.com/21BwHcGvNn — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020