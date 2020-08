Noodweer in Critérium du Dauphiné, renners moeten schuilen

Het Critérium du Dauphiné is vandaag getroffen door noodweer. Vlak na de binnenkomst van ritwinnaar Primož Roglič begon het ongenadig hard te hagelen. “We hebben nog nooit zoiets ergs meegemaakt”, zo laat Israel Start-Up Nation weten via social media.

Er leek niks aan de hand na het binnendruppelen van de eerste klassementsrenners, maar de renners die al eerder waren gelost moesten de laatste kilometers plots afwerken in doldrieste omstandigheden. Coureurs en toeschouwers moesten schuilen voor hagelstenen ‘zo groot als pingpongballen’.

Israel Start-Up Nation, een van de deelnemende ploegen, heeft de chaos proberen te filmen. Zo is te zien dat Tony Martin samen met enkele wielerfans moet schuilen voor het noodweer. De renner van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk binnen op 33:45, volgens ProCyclingStats net buiten de tijdslimiet.

Het is nog niet bekend of de sterke Duitser de Franse rittenkoers ook daadwerkelijk moet verlaten, of dat de jury coulant is en rekening houdt met de extreme weersomstandigheden.

Tony Martin en Jérôme Cousin zijn opgenomen in de daguitslag, wat betekent dat beide renners morgen gewoon van start kunnen gaan. Martin finishte net buiten de (oorspronkelijke) tijdslimiet, terwijl Cousin als allerlaatste over de streep kwam op meer dan 47 minuten.

Many Riders – including our boys – were hit by one hell of a hail storm – worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs

At one point, the accumulation turned into floods and a guy like @tonymartin85 had to find a new shelter… Our own @guyniv1 said:”It hit me so hard… Never experienced something like that.., just wanted to cross the line and get to the bus… Crazy! ” @dauphine pic.twitter.com/21BwHcGvNn

