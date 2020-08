Dauphiné: Primoz Roglic deelt gevoelige tik uit op Col de Porte donderdag 13 augustus 2020 om 16:42

Primož Roglič heeft de eerste echte bergetappe gewonnen in het Critérium du Dauphiné. De Sloveen van Jumbo-Visma wist op de Col de Porte zijn tegenstrevers, waaronder grote concurrent Egan Bernal, uit het wiel te kletsen. Roglič neemt ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Wout van Aert.

Na de machtsontplooiing van Wout van Aert in de openingsrit, die hem de gele trui opleverde, trokken de renners vandaag opnieuw de bergen in. Dit keer moesten puncheurs als Van Aert en Daryl Impey de klassementsmannen zo goed mogelijk uit de wind houden, aangezien de finishstreep was getrokken op de 17,5 kilometer lange Col de Porte. Een berg die we ook weer zullen tegenkomen in de aankomende Tour de France.

Er werd voor de start van de eerste échte bergrit reikhalzend uitgekeken naar een volgende titanenstrijd tussen Jumbo-Visma (met Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk) en Team Ineos (Egan Bernal, Geraint Thomas en wellicht ook Chris Froome). Maar eerst moesten de ploegen met winstambities nog enkele vroege vluchters inrekenen. Vlak na de start wisten acht renners elkaar te vinden en weg te rijden uit het peloton.

Michael Schär op jacht naar extra bergpunten

Michael Schär wist gisteren met succes de bergtrui te veroveren en de ervaren Zwitser van CCC was vandaag opnieuw mee in de vroege vlucht. Schär, die op jacht ging naar extra bergpunten, kreeg het gezelschap van Kasper Asgreen, Jasha Sütterlin, Jérôme Cousin, Geoffrey Soupe, Fabien Doubey, Bruno Armirail en Ben O’Connor. In de kopgroep werd goed rondgedraaid, waardoor de voorsprong opliep tot ruim drie minuten.

De aanvalslustige Schär wist vroeg in de etappe al twee punten te sprokkelen voor het bergklassement, door als tweede boven te komen op de Côte de Viriville en als eerste de top te bereiken van de Côte de Roybon. De bergkoning deed ook in de finale uitstekende zaken door de volle buit te pakken op de flanken van de pittige Côte de Maillet (6,2 km aan 8%). In het peloton zagen we geletruidrager Wout van Aert al op kop rijden, in dienst van zijn kopmannen.

Schär doet uitstekende zaken, Van Aert offert zich op

Van Aert wist een zodanig tempo te ontwikkelen dat renners als André Greipel, Peter Sagan en zelfs Roman Kreuziger en James Knox moesten passen, maar de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo reed duidelijk nog met reserves rond. Armirail en Schär, die zijn bergtrui wist veilig te stellen, rondden als eerste de top van de Côte de Maillet en begonnen met anderhalve minuut voorsprong aan de technische en verraderlijke afdaling.

Jumbo-Visma, met een opnieuw beresterke Robert Gesink, besloot de gashendel volledig open te draaien in aanloop naar de Col de Porte. De nervositeit steeg in het peloton en op ruim twintig kilometer van de streep ging Sergio Higuita onderuit op een vluchtheuvel. De Colombiaanse klimmer, de nummer zeven in het klassement, was niet de enige renner die viel. Zo bleven Daniel Martin en Pierre Latour enige tijd op het asfalt liggen.

Ook Gesink en Dumoulin werden opgehouden door de valpartij, maar konden zonder problemen hun weg weer vervolgen en wisten niet veel later weer aan te sluiten. Vooraan bleek Armirail over de beste benen te beschikken. De renner van Groupama-FDJ reed vlak na het opdraaien van de Col de Porte weg bij Schär, die al zeker was van zijn bergtrui. In de groep der favorieten werd er vooral naar elkaar gekeken, waardoor Armirail nog wat publiciteit wist te pakken.

Team Ineos neemt de koers in handen

Op elf kilometer van de top besloot Dylan van Baarle zich op kop te zetten voor zijn kopmannen Egan Bernal en Geraint Thomas. De Britse werkgever van Van Baarle, Team Ineos, reed weer eens ouderwets op kop tijdens een slotbeklimming en dit bleek funest voor de kansen van onder meer Latour, Alexey Lutsenko en Carl Frederik Hagen. Vroege vluchter Armirail werd na een dag in de aanval ook bij de lurven gegrepen, maar het was nog altijd wachten op vuurwerk.

Van Baarle was inmiddels verdwenen aan het front, het was nu de beurt aan Jonathan Castroviejo om het tempo te verhogen. De Spaanse allrounder slaagde erin om enkele toppers, waaronder Davide Formolo, David De la Cruz en Tiesj Benoot, op de pijnbank te leggen. En op zes kilometer van de finish zagen we publiekslieveling Julian Alaphilippe definitief afhaken. Het was bijltjesdag in de Dauphiné, zeker na een kopbeurt van Michał Kwiatkowski.

Toppers haken af, indrukwekkende Roglič wint opnieuw

De Pool kende een goede dag en wist de groep der favorieten flink uit te dunnen. Zo bleken Alejandro Valverde, Adam Yates en Froome niet sterk genoeg om het tempo van de wereldkampioen van Ponferrada te volgen. Met nog minder dan vier kilometer te gaan zette Kwiatkowski zich aan de kant en was het aan de Tourwinnaar van 2018, Geraint Thomas, om de groep nog verder uit te dunnen: Enric Mas, Rigoberto Urán en Kruijswijk moesten eraf.

Het tempo van Team Ineos en Thomas was verstikkend, maar toch ging het voor Emanuel Buchmann nog niet hard genoeg. De Duitser werd echter gecounterd door een ijzersterke Kuss, die niet veel later op kop begon te rijden met Roglič in zijn wiel. Ook Nairo Quintana, Bernal, Miguel Ángel López, Richie Porte en Mikel Landa waren mee, Tadej Pogačar moest dan weer lossen uit de eerste groep. We begonnen met een elitegroepje van twaalf renners aan de laatste kilometer.

Op achthonderd meter van de streep zagen we een eerste versnelling van Quintana, maar de Colombiaan kreeg geen meter ruimte. Niet veel later besloot Roglič om een aanval te plaatsen en de Sloveen reed zijn grote concurrent Bernal gewoon uit het wiel. De renner van Jumbo-Visma kwam met een mooie voorsprong over de finish. Thibaut Pinot eindigde op acht seconden als tweede, voor Buchmann. Bernal kwam slechts als tiende over de meet.

Klassement

Dumoulin (14e) moest een minuut toegeven op zijn winnende ploeggenoot, Kruijswijk kwam binnen op 1:09. In het klassement heeft Roglič nu een voorsprong van twaalf seconden op Pinot, Buchmann is de voorlopige nummer drie op veertien tellen. De eerste tien renners staan nog wel binnen de twintig seconden.