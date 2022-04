Jury blundert opnieuw in Amstel Gold Race: “Ik was te snel”

Na de verhitte discussie over de al dan niet foutieve plaatsing van de fotofinish van 2021, kwam de jury tijdens de Amstel Gold Race van dit jaar opnieuw slecht in het nieuws. De jury riep namelijk Benoît Cosnefroy uit tot winnaar, maar toen was de fotofinish nog niet gecontroleerd. “Ik was te snel met omroepen”, vertelt aankomstrechter Armand van Mulken.

Op de fotofinish was namelijk te zien dat Michal Kwiatkowski had gewonnen, en niet Cosnefroy. “Het was eenzelfde situatie als vorig jaar”, zegt KNWU-official Van Mulken, die tijdens de Amstel Gold Race behoorde tot de UCI-jury, aan de NOS. Hij doelt daarmee op de sprint tussen Wout van Aert en Tom Pidcock.

Ook Kwiatkowski en Cosnefroy maakten er een spannende sprint van. “Met het blote oog was het heel moeilijk te zien. Ik was te snel met omroepen, want op de finishfoto zie je Kwiatkowski winnen. Het was millimeterwerk. Het menselijk oog en de computer zijn dan toch een wereld van verschil”, aldus de juryofficial.

“Iedereen wil direct de uitslag hebben en je wil heel snel met een correcte uitslag komen. In dit geval was ik iets te snel. Ik geef mijn fout eerlijk toe. Dat is jammer”, gaat Van Mulke verder. “Maar uiteindelijk zijn gelukkig de juiste mensen gehuldigd. Daar ben ik blij om.”

Kritiek

Na afloop was er bij de hoofdrolspelers van de Amstel Gold Race kritiek op de gang van zaken. “Ik begrijp niet goed waarom ze zo snel zijn geweest. Dit is toch een flagrante fout, want op de fotofinish is duidelijk te zien dat Kwiatkowski als eerste over de finish reed”, aldus de Fransman. Kwiatkowski vond de situatie erg onduidelijk.