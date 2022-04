Dit is de fotofinish van de Amstel Gold Race 2022

De Amstel Gold Race en de fotofinish. Voor het tweede jaar op rij speelt de camera een hoofdrol bij Nederlands grootste wielerklassieker. Dit keer werd Michal Kwiatkowski uitgeroepen tot winnaar na het bekijken van de fotofinish, voor Benoît Cosnefroy.

Ook in 2021 moest de fotofinish er aan te pas komen in de Amstel Gold Race, na een spannende sprint tussen Wout van Aert en Tom Pidcock. Met de tv-camera’s was niet te zien wie had gewonnen, maar de fotofinish wees Van Aert aan. Toch was er discussie, omdat onduidelijk was of de fotofinishcamera daadwerkelijk op de streep stond.

Een déjà-vu-moment was er zondag in de editie van 2022. Kwiatkowski en Cosnefroy wisten na een sprint-à-deux niet wie er gewonnen had, waardoor gewacht werd op nieuws. De koersradio gaf de zege vervolgens aan Cosnefroy, maar niet veel later kwam de fotofinish in beeld. Daarop was te zien dat Kwiat de echte winnaar was.

Die onduidelijkheid zorgde voor gemengde gevoelens, want Cosnefroy was nog aan het juichen en Kwiatkowski had de tranen al in zijn ogen staan.

KNWU-official: “Ik was iets te snel”

De NOS ging na afloop van de Amstel Gold Race op zoek naar de KNWU-official die verantwoordelijk was voor het omroepen van de naam van Cosnefroy. “Het was eenzelfde situatie als vorig jaar”, aldus aankomstrechter Armand van Mulken. “Met het blote oog was het heel moeilijk te zien. Ik was te snel met omroepen, want op de finishfoto zie je Kwiatkowski winnen. Het was millimeterwerk. Het menselijk oog en de computer zijn dan toch een wereld van verschil.”

Hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren? “Iedereen wil direct de uitslag hebben en je wil heel snel met een correcte uitslag komen. In dit geval was ik iets te snel. Ik geef mijn fout eerlijk toe. Dat is jammer. Maar uiteindelijk zijn gelukkig de juiste mensen gehuldigd. Daar ben ik blij om.”