Michal Kwiatkowski wint tweede Amstel Gold Race na fotofinish: “Heel onduidelijk”

Voor veel wielerliefhebbers was er een déjà-vu-moment aan de finish van de Amstel Gold Race. Na de fotofinishdiscussie van vorig jaar, was er dit keer opnieuw onduidelijkheid over de winnaar. Eerst werd Benoît Cosnefroy uitgeroepen tot winnaar en even later toch Michal Kwiatkowski. “Het was heel onduidelijk”, vertelde de Pool van INEOS Grenadiers direct na afloop.

“Ik was eerst heel teleurgesteld, want het ging voor mij alleen maar om winnen”, legt Kwiatkowski uit. Hij was in de finale weggesprongen uit een favorietengroep en kreeg daarna Cosnefroy achter zich aan. “Met Tom Pidcock in de groep daarachter werd vol op mij gerekend. Cosnefroy deed vooraan het meeste werk, en ik wist dat dat een goede situatie was om te winnen. Dat kon namelijk op verschillende manieren, met ook Tom achter ons.”

“Het was daarom niet aan mij om het verschil groter te maken”, gaat hij verder. Het draaide uit op een sprint met twee, waarna opnieuw de fotofinish eraan te pas moest komen. “Ik heb geleerd van de situatie van vorig jaar met Tom, je moet echt wachten met juichen. Ik kan het daarom nog steeds niet geloven. Misschien komen ze (de jury, red.) straks nog terug dat ik toch niet gewonnen heb”, lacht Kwiato.

“Het was echt heel zwaar”, vertelt hij nog over de slotfase. “Het was een zware koers, en echt een zware finale. Ik wist dat ik kon winnen, maar vooral de laatste 50 meter waren heel moeilijk. Cosnefroy bleef namelijk versnellen, ook toen ik langszij kwam in de sprint. Maar ik kwam alleen maar om te winnen hier.”

Geduld hebben

Voor Kwiatkowski is het zijn eerste zege sinds zijn ritoverwinning in de Tour de France 2020. “Het is mooi om hier te winnen, want ik houd van deze koers. Ik heb dit jaar al veel slechte momenten gehad, met corona, griep en ziekte. Ik kon lange tijd niet mijn geplande programma volgen… En nu heb ik de Amstel Gold Race gewonnen”, aldus de Pool, die in 2015 ook al won. Toen deed hij dat in zijn regenboogtrui.

“Ik heb aan mezelf bewezen dat ik geduldig moet zijn, want vroeg of laat komt de overwinning. Het begin van het seizoen was heel zwaar, omdat mijn familie ziek werd en ik daardoor niet kon trainen. Het was een moeilijke periode om terug te komen, maar nu sta ik hier.”