Vreugde Benoît Cosnefroy van korte duur: “Waarom wachten ze de finishfoto niet af?”

Benoît Cosnefroy (26) werd eerst als winnaar omgeroepen door de wedstrijdradio, maar de vreugde was van korte duur. De jury corrigeerde zichzelf en en dichtte de zege in de Amstel Gold Race – terecht – toe aan Michal Kwiatkowski. “Op basis van de finishfoto is er geen discussie“, nam hij het sportief op. “Maar ze hadden die foto wel beter afgewacht.”

De ploegmaat van Greg Van Avermaet vond van zichzelf dat hij quasi de perfecte koers had gereden. “Ik heb weinig of geen fouten gemaakt vandaag”, vertelde hij achteraf. “Maar in een sprint met twee wist ik dat het niet gemakkelijk zou worden om Michal Kwiatkowski te verslaan. Dat is ook gebleken.”

Dat hij eerst als winnaar werd uitgeroepen, vond Cosnefroy best bizar. “Met de technische middelen die vandaag ter beschikking zijn, zou je toch verwachten dat ze meteen de juiste winnaar aanduiden. Vorig jaar (verwijzend naar de sprint tussen Pidcock en Van Aert, red.) was het ook nipt, maar hebben ze wel de fotofinish afgewacht. Dat hadden ze nu ook beter gedaan.”

Niet gestolen

“Ik begrijp niet goed waarom ze zo snel zijn geweest. Dit is toch een flagrante fout, want op de fotofinish is duidelijk te zien dat Kwiatkowski als eerste over de finish reed. Nu, ik moet hier gewoon vrede mee nemen. Wat kan ik er op zeggen? Kwiatkowski heeft de zege niet gestolen hé. Hij was de eerste die aanviel. Petje af voor zijn prestatie.”

“En zelf ben ik wel blij met die podiumplaats. Ik voelde me sterk. Het was mijn doel om vooruit te geraken en dat is me gelukt. Het enige minpuntje was dat Kwiatkowski iets meer kon pokeren omdat hij nog Tom Pidcock als ploegmaat had bij de achtervolgers. Nu op naar de Brabantse Pijl, volgende woensdag.”