Jury bestraft weggegooide bidon Annemiek van Vleuten niet

De wedstrijdjury heeft Annemiek van Vleuten niet bestraft voor het weggooien van een bidon op 43 kilometer van de finish. Sporza meldt na afloop van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, gewonnen door Van Vleuten, dat het reglementair was en dat ze niet gestraft wordt.

Vlak na de Kanarieberg gooide de Europees kampioene een bidon weg. “Bij mijn weten heb ik de bidonnen altijd bij iemand van de ploeg weggegooid”, reageerde de winnares. “Ik zag daar iemand in een blauwe jas staan, maar dat heb ik verkeerd gezien. In een flits dacht ik dat het iemand van Movistar was.”

Eerder in de wedstrijd werd Letizia Barghese (Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano) vanwege de nieuwe UCI-regel wel uit koers gehaald. Sinds 1 april is het namelijk verboden om bidonnen en ander afval weg te gooien buiten de daarvoor aangewezen zones.

Michael Schär

In de Ronde van Vlaanderen voor mannen werd Michael Schär van AG2R Citroën gediskwalificeerd nadat hij een bidon weggooide naar enkele toeschouwers die om een bidon vroegen. Daarop ontstond veel discussie over de gloednieuwe maatregel.

De straf die staat op het weggooien van afval buiten deze ‘litter zones’ is zwaar. De geldboete kan variëren tussen de 200 en 1.000 Zwitserse Frank, afhankelijk van het incident. Ook kan de renner of ploeg in kwestie 15 UCI-punten ontnomen worden en kan de renner in eendagswedstrijden gediskwalificeerd worden.