Dit verandert per 1 april in het wielrennen

De UCI kondigde in februari een aantal nieuwe reglementen in het wegwielrennen aan. Een overzicht van de veranderingen die per 1 april 2021 gelden.

Positie op de fiets

Waar verreweg het meest om te doen was de afgelopen maanden, was het besluit van de UCI om het afdalen op de bovenbuis te verbieden. De zogeheten supertuck is gevaarlijk voor de renners, omdat dit volgens de UCI voor minder controle over de fiets zorgt.

Onder de nieuwe maatregelen valt ook de tijdrithouding die renners regelmatig aannemen op de fiets. Die houding, waarin de coureur met de onderarmen op het stuur ligt, mag vanaf 1 april alleen nog in tijdritten gebruikt worden.

Renners die toch een gevaarlijke positie op de fiets aannemen, kunnen flink gestraft worden. Niet alleen kan de UCI een geldboete van 1.000 Zwitserse Frank opleggen, ook kan de internationale wielerunie 25 UCI-punten afpakken van de renner in kwestie. Daarnaast kunnen renners ook gediskwalificeerd of gedeklasseerd worden.

VAR kijkt ook mee

“De verboden posities leiden tot uitsluiting door de UCI-commissarissen. Onmiddellijke uitsluiting”, vertelt UCI-woordvoerder Louis Chenaille in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen tegen Het Nieuwsblad. Renners worden direct uit koers gehaald als het vergrijp gezien wordt. “Ook met behulp van de commissaris, die de tv-support doet.”

“Als er de volgende dag een video verschijnt, wordt de renner niet meer gestraft. De beslissing moet genomen worden voor de publicatie van de officiële uitslag”, stelt Chenaille.

Afvalzones

Een andere nieuwe maatregel is het toevoegen van afvalzones tijdens de wedstrijd. Alleen op deze aangegeven plekken mogen renners lege bidons, verpakkingen en ander afval lozen. De afvalzones moeten om de 30 à 40 kilometer geplaatst worden door de organisatie.

De straf die staat op het weggooien van afval buiten deze ‘litter zones’ is zwaar. De geldboete kan variëren tussen de 200 en 1.000 Zwitserse Frank, afhankelijk van of het incident bijvoorbeeld voor gevaarlijke situaties zorgt. Ook kan de renner of ploeg 15 UCI-punten ontnomen worden en kan de renner in eendagswedstrijden gediskwalificeerd worden.

In meerdaagse etappekoersen zit het net even anders. Daar krijgt een renner bij de eerste overtreding een tijdstraf van dertig seconden, bij de tweede overtreding een tijdstraf van twee minuten en bij een derde overtreding kan uiteindelijk diskwalificatie of uitsluiting volgen.

Hekwerk voor en na de finish

Dat er driehonderd meter vóór en honderd meter ná de finish hekken moeten staan, is niets nieuws. In de nieuwe reglementen worden echter nog meer restricties verbonden aan de hekken. Zo mogen ze niet van plastic zijn en moeten ze zwaar genoeg zijn om niet weg te waaien bij zware wind. Ook mogen er geen gaten in de hekken zitten.

Bekijk hier het UCI-bestand waarin de regelwijzigingen worden aangekondigd. Daarnaast bracht de wielerunie eind februari een nieuwe veiligheidsgids naar buiten.