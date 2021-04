Michael Schär moet Ronde van Vlaanderen verlaten na weggooien bidon

De Ronde van Vlaanderen is voor Michael Schär wel op zeer opmerkelijke wijze ten einde gekomen. Nadat de Zwitser van AG2R Citroën een drinkbus het publiek in gooide werd hij door de jury onverbiddelijk uit koers gehaald.

De ervaren Zwitser is uit de wedstrijd gehaald omdat hij zijn bidon buiten een afvalzone weggooide. Sinds 1 april is dat verboden door de UCI. De straf die staat op het weggooien van afval buiten deze ‘litter zones’ is zwaar. De geldboete kan variëren tussen de 200 en 1.000 Zwitserse Frank, afhankelijk van het incident. Ook kan de renner of ploeg 15 UCI-punten ontnomen worden en kan de renner in eendagswedstrijden gediskwalificeerd worden.

In meerdaagse etappekoersen zit het net even anders. Daar krijgt een renner bij de eerste overtreding een tijdstraf van dertig seconden, bij de tweede overtreding een tijdstraf van twee minuten en bij een derde overtreding kan uiteindelijk diskwalificatie of uitsluiting volgen.

Eerder tijdens de Ronde van Vlaanderen werden Yevgeniy Fedorov en Otto Vergaerde uit koers gehaald na een schermutseling. De Amerikaan Kyle Murphy was in de GP Miguel Indurain de eerste renner die werd gediskwalificeerd voor het afval weggooien buiten een zogeheten ‘litter zone’.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. #RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021