maandag 23 oktober 2023 om 08:46

‘Jumbo-Visma wint strijd om Noorse kampioenenmaker van Soudal Quick-Step’

Jumbo-Visma heeft zich volgens de Noorse zender TV2 verzekerd van de komst van Espen Aareskjold. De Noorse coach, die langere tijd werkzaam was voor Uno-X, stond volgens TV2 ook in de belangstelling van Soudal Quick-Step, maar kiest nu toch voor Jumbo-Visma.

Aareskjold heeft een goede reputatie binnen het Scandinavische wielermilieu en werkte al samen met onder meer Per Strand Hagenes en Kristoffer Halvorsen, twee wereldkampioenen in de jeugdcategorieën. Ook had hij de broers Markus en Daniel Holgaard, Frederik Dversnes en de broertjes Tobias en Anders Halland Johannessen onder zijn hoede.

Aareskjold zou bekend staan om zijn wetenschappelijke aanpak en begeleidde als coach dus al het toptalent Strand Hagenes, die vanaf 2024 deel uitmaakt van het WorldTeam van Jumbo-Visma. De 20-jarige Noor stond dit jaar nog onder contract bij de opleidingsploeg, maar won al wel meerdere profwedstrijden. Hij schreef namelijk de Profronde van Drenthe, een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de Sparkassen Münsterland Giro op zijn naam.

Jens Haugland: “Een erkenning voor ons team”

Zelf wilde Aareskjold de overstap naar Jumbo-Visma nog niet bevestigen, maar TV2 sprak wel met Jens Haugland, de teammanager van Uno-X. Hij liet weten dat Aareskjold inderdaad zal vertrekken. “Dit is een geweldige kans voor Espen en een erkenning voor ons team. Voor het team is het ook een mooie kans om verder te denken”, aldus Haugland, die liet weten dat Stig Kristiansen de nieuwe ‘Head of Performance’ van het team wordt.

Tegenover de komst van Aareskjold staat voor Jumbo-Visma het vertrek van Marc Lamberts. De Belg was jarenlang aan de Nederlandse ploeg verbonden als persoonlijke coach van onder anderen Wout van Aert en Primoz Roglic. Komend jaar gaat hij, samen met Roglic, echter naar BORA-hansgrohe.