donderdag 31 augustus 2023 om 12:21

‘Soudal Quick-Step hoopt Noorse kampioenenmaker van Uno-X binnen te halen’

Soudal Quick-Step is volgens de Noorse zender TV2 bezig met de komst van Espen Aareskjold. De Noor is al langere tijd werkzaam voor Uno-X als… coach. Aareskjold heeft een goede reputatie binnen het Scandinavische wielermilieu en werkte al samen met onder meer Per Strand Hagenes en Kristoffer Halvorsen, twee wereldkampioenen in de jeugdcategorieën.

Aareskjold zou bekend staan om zijn wetenschappelijke aanpak en werkte als coach in de Noorse jeugdcategorieën dus al samen met toptalent Strand Hagenes en Halvorsen, die aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de wilgen zal hangen. Ook had hij de broers Markus en Daniel Holgaard, Frederik Dversnes en de broertjes Tobias en Anders Halland Johannessen onder zijn hoede.

De 48-jarige Noor is nu dus werkzaam voor Uno-X, maar volgens het Noorse Tv2 zit Aareskjold eerstdaags samen met Patrick Lefevere, de grote man achter Soudal Quick-Step. Zijn huidige werkgever lijkt niet echt moeilijk te doen over een (eventueel) vertrek van zijn ‘kampioenenmaker’. “Het mag duidelijk zijn dat we graag met Espen verder willen en ik weet dat hij ook enorm gemotiveerd is om bij ons te blijven”, geeft Jens Haugland, de teammanager van Uno-X, aan in gesprek met Tv2.

Teammanager Haugland: “Wil zeggen dat we goed werk leveren”

“Maar als hij hogerop wil, dan zullen we hem daarin steunen. Ik ben onwijs trots op mijn stafleden, maar het is ook geweldig nieuws als een topteam interesse heeft in een van onze mensen. Dat wil zeggen dat we goed werk leveren. Het is een compliment voor ons en voor Espen. Hij verdient dit.”

Mocht Aareskjold inderdaad de overstap maken naar Soudal Quick-Step, dan zal hij gaan samenwerken met Koen Pelgrim (de persoonlijke trainer van Remco Evenepoel), Franck Alaphilippe (die onder meer zijn neef Julian Alaphilippe begeleidt) en Vasilis Anastopoulos.