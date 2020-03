‘Jumbo-Visma wijzigt plannen en stuurt profploeg naar Ronde van Drenthe’ vrijdag 6 maart 2020 om 13:17

Jumbo-Visma zou aanvankelijk met de opleidingsploeg meedoen aan de Ronde van Drenthe (14 maart), maar die plannen zijn volgens RTV Drenthe nu gewijzigd. De Nederlandse formatie zou nu op de profploeg rekenen aangevoerd door sprinter Dylan Groenewegen, aangezien Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zijn uitgesteld

Groenewegen zou aanvankelijk zijn opwachting maken in Tirreno-Adriatico, maar zijn ploeg Jumbo-Visma moet nu overschakelen op plan-B nu organisator RCS Sport heeft besloten om de komende Italiaanse wedstrijden uit te stellen. Groenewegen finishte vier jaar geleden nog als derde in de Ronde van Drenthe.

De organisatie van de Nederlandse wielerkoers heeft de afgelopen dagen overigens meerdere aanvragen ontvangen van ploegen die alsnog willen deelnemen. In verband met de verspreiding van het coronavirus in met name Italië willen teams graag nog last minute naar Drenthe afreizen voor de eendagskoers.

“Er kunnen nog drie of vier ploegen bij”, zo geeft voorzitter Femmy van Issum aan in gesprek met WielerFlits. “Er is nog ruimte. Maar, wij hebben ook een budget. We voeren momenteel extra vergaderingen en moeten beslissingen nemen.”