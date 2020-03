RCS Sport bevestigt: Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo uitgesteld vrijdag 6 maart 2020 om 12:39

De kogel is door de kerk: Na Strade Bianche zijn ook Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo afgelast. Organisator RCS Sport en de Italiaanse wielerfederatie FCI zullen een verzoek indienen bij de internationale wielerunie UCI om nieuwe data te prikken voor de Italiaanse wedstrijden, zo valt te lezen in een persbericht.

RCS Sport is genoodzaakt om de wedstrijden uit te stellen, aangezien de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de wielerkoersen niet in staat zijn om de veiligheid te garanderen. Dit betekent dat er definitief een streep kan door Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

RCS Sport en de Italiaanse wielerfederatie slaan nu de handen ineen in een poging de wedstrijden later dit jaar nog te organiseren. Ze zullen binnenkort een officieel verzoek indienen bij de UCI, de organisatie die verantwoordelijk is voor de (WorldTour-)kalender. RCS Sport heeft al een soortgelijk verzoek ingediend voor de mannen- en vrouweneditie van Strade Bianche.

Geen Giro di Sicilia en Settimana Coppi e Bartali

Niet alleen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sam Remo worden uitgesteld, ook de Giro di Sicilia zal niet plaatsvinden van 1 tot en met 4 april. Verder heeft de organisatie van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25-29 maart) laten weten dat de 35e editie zal worden opgeschort. De organisatie is al druk bezig om een andere datum te vinden.

Italiaanse wedstrijden die niet doorgaan

Strade Bianche (7 maart) – mannen en vrouwenkoers

GP Industria & Artigianato (8 maart)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Trofeo Alfredo Binda (22 maart) – vrouwenkoers

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25-29 maart)

Giro di Sicilia (1-4 april)