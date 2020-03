Aanvragen stromen binnen bij Ronde van Drenthe: “Kunnen nog drie of vier ploegen bij”

De Ronde van Drenthe heeft de afgelopen dagen meerdere aanvragen ontvangen van ploegen die alsnog willen deelnemen. In verband met de verspreiding van het coronavirus in vooral Italië willen teams graag nog last minute naar Drenthe afreizen voor de Nederlandse eendagskoers. “Er kunnen nog drie of vier ploegen bij”, zegt voorzitter Femmy van Issum tegen WielerFlits. Ze wil zo snel mogelijk duidelijkheid daarover.

De telefoon staat roodgloeiend bij de organisatie van de Ronde van Drenthe, want het coronavirus is ook daar het gesprek van de dag. Met nog een week te gaan wordt druk overlegd. “Wij zitten er midden in”, aldus Van Issum. “De UCI heeft ons gemaild met een advies om voorzorgsmaatregelen te nemen voor de teams. De hotels hebben dat advies ook gekregen en staan in contact met de teams.”

De UCI heeft laten weten zelf geen wedstrijden af te gelasten. Dat laat de wielerunie over aan de lokale autoriteiten. Ook Van Issum is niet van plan om de stekker er zelf uit te trekken. “Wij gelasten niet af”, is ze duidelijk. “Wij hebben ook nog kostenposten, dat wordt nog wel eens vergeten. Wij hebben schade als ploegen niet komen. Elk jaar betalen wij wedstrijdgeld aan de UCI, dat is al betaald, dus ik hoop dat zij daarbij ook aan ons denken.”

Nieuwe teams in gesprek met Cycling Service

Inmiddels hebben meerdere ploegen zich aangemeld bij de Ronde van Drenthe of zij nog toegevoegd kunnen worden aan de startlijst. Dat kan, “maar wel op onze voorwaarden”, aldus Van Issum. “Er is nog ruimte. Maar, wij hebben ook een budget. We voeren momenteel extra vergaderingen en moeten beslissingen nemen. De teams die zich nu melden, hebben zich niet van tevoren ingeschreven. Daar wordt over onderhandeld met Cycling Service (verantwoordelijk voor het deelnemersveld, red.).”

De organisatie laat weten dat alle ploegen die al op de startlijst stonden, hoe dan ook mogen komen. “Absoluut, wij gaan daarin niet meer switchen. Nederlandse continentale ploegen mogen bij ons altijd starten. Deze wedstrijd is begonnen als amateurwedstrijd en zij zijn er vanaf de oorsprong bij geweest. Zonder die kleinere ploegen hebben wij geen koers. Daar mag wel meer rekening mee gehouden worden”, zegt Van Issum.

In de provincie Drenthe zijn de afgelopen weken twee positieve gevallen gemeld van het coronavirus. “Door die plaatsen komen wij niet met de koers. Wij gaan gewoon door, tot van hoger hand beslist wordt dat het niet mag.” Naast de Ronde van Drenthe voor mannen (zaterdag 14 maart), staan dat weekend ook de Drentse Acht van Westerveld (vrijdag 13 maart) en de Ronde van Drenthe voor vrouwen (zondag 15 maart) op het programma.

