zondag 17 september 2023 om 10:59

Jumbo-Visma-tridente over verdachtmakingen: “Een kritische blik is niet slecht”

Er stond in de 78ste Vuelta a España geen maat op Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg zal vanavond in Madrid met drie renners op het eindpodium staan. Er is uiteraard veel lof voor de Nederlandse sterrenformatie, al sijpelde er de voorbije weken ook kritiek door. Zo werd de ploeg door oud-renner en teammanager Jerôme Pineau beschuldigd van mechanische doping.

Na afloop van de voorlaatste rit van de Ronde van Spanje gingen de drie hoofdrolspelers van Jumbo-Visma – eindwinnaar Sepp Kuss, nummer twee Jonas Vingegaard en nummer drie Primoz Roglic – in op de beschuldigingen. “Voor mij is doping en de boel belazeren gewoon out of the question”, citeert Het Laatste Nieuws de aanstaande Vuelta-winnaar. “Het hoort niet bij sport.”

“Wat er wél deel van uitmaakt, is verliezen, want je wil uiteraard winnen. Maar als je iets doet wat verboden is, ben je volgens mij bang om te verliezen. En dat is net één van de belangrijkste aspecten is in sport: accepteren dat je soms niet goed genoeg bent.”

Vingegaard begrijpt de kritische blik van sommige mensen. “De scepsis is begrijpelijk, maar wat mensen ook moeten snappen is dat we hier heel veel voor opofferen. Dat we enorm diep in de details gaan om onszelf te perfectioneren en dit voor elkaar te krijgen. Geloof ons: dat maakt echt wel een enorm verschil. In die zin kan je momenteel nergens beter zitten dan bij Jumbo-Visma. Alles wat de ploeg doet, is bijzonder professioneel.”

Roglic sluit zich aan bij zijn twee ploeggenoten. “Anderzijds is het ook niet slecht om die kritische blik en scepsis te blijven houden. Zolang we er maar met z’n allen kunnen over praten. Hopelijk kunnen we er zo voor zorgen dat wat twintig jaar geleden is gebeurd zich niet meer zal herhalen. Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat mijn twee collega’s hier niets doen wat niet mag. En dat geldt ook voor mij.”