Raymond Kerckhoffs • dinsdag 12 september 2023 om 13:43

Richard Plugge reageert fel: “Pineau weet niet hoe wielrennen anno 2023 functioneert”

Teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma heeft gereageerd op de uitspraken van de Franse oud-renner en voormalig ploegbaas Jérôme Pineau dat er binnen de Nederlandse ploeg mechanische doping wordt gebruikt. “Een bizarre beschuldiging. Al sta ik ook te kijken dat de media iemand zonder enige vorm van bewijs zo’n groot podium geven.

“Blijkbaar is iedereen vergeten welke schade Pineau vorig jaar zelf aan de wielersport berokkend heeft”, zegt Plugge tegen WielerFlits. Plugge wil niet te lang stilstaan bij de uitspraken van Pineau. “Wij focussen ons op het winnen van de Vuelta a España. Iedereen die onze ploeg volgt weet dat we continue zo transparant mogelijk proberen te zijn. We hebben onze deuren volledig opengezet voor documentaires van Netflix en Amazon. Blijkbaar weet Pineau nog altijd niet hoe het wielrennen anno 2023 in elkaar steekt. De basis van ons succes ligt in onze werkwijze met onder andere zeer uitgekiende voeding en hoogtestages. Meer heb ik eigenlijk niet over deze eruptie van Pineau te zeggen.”

Pineau was tot en met 2015 profwielrenner bij onder andere QuickStep en IAM Cycling. Vervolgens werd hij teammanager bij B&B Hotels-KTM. Hij zou dit jaar met een grotere ploeg in het peloton komen, waar de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs 2024 als hoofdsponsor werd genoemd. Dit verhaal bleek niet te kloppen. Hierdoor werd Pineau later beschuldigd dat hij veel renners en stafleden in zijn val had meegenomen.

Pineau beschuldigt Jumbo-Visma nu in de podcast ‘Les grandes gueules du sport’ van RMC Sport van mechanische doping. Hij wees naar de aanval van Sepp Kuss op de Col du Tourmalet in de recente Vuelta a España. Ook haalde hij een voorbeeld van Kuss in de Tour de France 2022 aan op de Col de Spandelles, waar de Amerikaan klaarblijkelijk tien seconden vooruit gaat zonder daarbij te trappen.

Pineau wees ook naar de officiële instanties (lees: UCI) die alles laten gebeuren en niets meer zouden controleren. Plugge: “Op mechanische doping wordt dagelijks door de UCI gecontroleerd. Met een soort iPad worden de fietsen nog steeds gescand, terwijl voorbij de finish geregeld een röntgenapparaat staat waar de fietsen doorheen moeten. Verder wordt soms ter controle de bracket van de fiets open gemaakt. Herinner het incident met Merijn Zeeman in de Tour van 2020 toen een commissaris op ruwe wijze dit bij de fiets van Primoz Roglic deed. Wij staan juist open voor al deze controles en willen de commissarissen hierbij assisteren.”