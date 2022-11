‘Jumbo-Visma spreekt zichzelf een beetje tegen met Kelderman en Van Baarle’

Podcast

De tijd begint te dringen voor B&B Hotels-KTM, dat met Mark Cavendish in een vicieuze cirkel is beland. Hij wil niet tekenen voordat er een grote sponsor aan boord is en vice versa. Hoe dat allemaal zit? Luister dan naar de WielerFlits Podcast!

Maxim en Youri snijden daarnaast de uitspraak van Merijn Zeeman aan. Hij vertelde afgelopen week dat Jumbo-Visma in de toekomst geen renners meer moet aantrekken die al eens podium reden in een grote ronde. Dit naar aanleiding van de mislukte samenwerking met Tom Dumoulin. Maar hoe zo is dan Wilco Kelderman aangetrokken? En Dylan van Baarle, die afgelopen jaar Parijs-Roubaix won en toch ook een gearriveerde naam is?

Verder is er aandacht voor de WorldTour-aanvraag van het op voorhand kansloze Uno-X (toch?) én de terugkeer van Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in de cross. Ook daarover hoor je meer in de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast

