B&B-teambaas Pineau krijgt extra tijd van de UCI: “Het is nu afwachten”

Er hangen nog altijd donkere wolken boven het nieuwe project van B&B Hotels-KTM. De Franse formatie van teammanager Jérôme Pineau zou in 2023 een forse upgrade krijgen, maar intussen is het half november en nog altijd is het niet duidelijk hoe het nu zit met de toekomst van het Franse ProTeam.

De deadline van de UCI om de documenten aan te leveren voor ProTeam- en WorldTour-licenties, lag op dinsdag 15 november. De UCI heeft echter besloten om Pineau wat respijt te geven: de Franse teambaas krijgt tot het einde van de maand om alles in orde te maken. De oud-renner gaat nog altijd uit van een goede afloop, al erkent Pineau ook wel dat hij momenteel in een penibele situatie zit.

“We zitten momenteel duidelijk in een afwachtende fase. Ik heb met veel bedrijven gesproken en we wachten nu op groen licht. We hebben nog altijd de ambitie om een mannen- en vrouwenteam op te richten, uitkomend op een hoog niveau”, legt hij uit in een interview met RMC Sport. “We hebben alleen extra tijd nodig, dat hebben we ook aangegeven bij de nationale en internationale instanties. Vijf bedrijven zijn geïnteresseerd in ons project, maar we wachten nog op concrete antwoorden.”

“We verwachten eind november duidelijkheid”

“We verwachten op 21, 28 en 29 november duidelijkheid. We hebben het hier over serieuze bedrijven. We staan ook in contact met de banken en alle contracten liggen al klaar. Ook B&B Hotels heeft zich weer gecommitteerd voor het nieuwe seizoen, maar we wachten nog op de komst van een laatste mooie sponsor. Die neemt de tijd om te beslissen.” De namen van Paris Cycling Club, Amazon France, Carrefour, Cdiscount en Engie zijn al meermaals gekoppeld aan de Franse ploeg, maar vanuit die sponsorhoek blijft het vooralsnog stil.

Dat de zorgen over het nieuwe project van Pineau gegrond zijn, blijkt uit informatie van CyclismActu. De Franse wielerwebsite weet te melden dat DNCG Pro (de Franse nationale waakhond die toeziet op het nakomen van financiële verplichtingen door wielerteams) van de Franse wielerbond aan Pineau heeft gesommeerd om duidelijkheid over de toekomst van zijn ploeg te verschaffen. Een aantal renners zou zich ook al gemeld hebben bij de Franse wielervakbond, omdat de ploeg onder meer niet zou betalen voor portretrechten.

Voor Mark Cavendish, Maximiliano Richeze, Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz en Stephen Williams zijn het stressvolle weken. Deze renners hebben namelijk een contract getekend bij B&B Hotels-KTM voor 2023, maar nog altijd is er dus geen duidelijkheid verschaft aan de buitenwereld. Dat stond te gebeuren tijdens een grote persconferentie op 26 oktober, daags voor de parcourspresentatie van de Tour de France. Die persconferentie werd echter afgeblazen en sindsdien is het behoorlijk stil op de Franse lijn.