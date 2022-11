Merijn Zeeman: Jumbo-Visma moet geen podiumrenners meer halen

Merijn Zeeman benadrukt dat Jumbo-Visma in de toekomst geen renners in de ploeg moet halen die al op het hoogste podium in een grote ronde hebben gestaan. Dat zegt de hoofdcoach van Jumbo-Visma op de vraag van Helden Magazine wat de lessen zijn die hij geleerd heeft van wat Tom Dumoulin is overkomen.

In plaats van gearriveerde renners die in de grote rondes al een palmares hebben opgebouwd, moet Jumbo-Visma zich volgens Zeeman richten op talenten: “Jonge renners kunnen met ons meegroeien, wij kunnen hen tijdens dat hele proces begeleiden. Als Tom op jongere leeftijd in ons team had gezeten, dan hadden we hem beter kunnen begeleiden.”

Toch haalt Jumbo-Visma voor de komende jaren Wilco Kelderman terug in de ploeg. Juist in dienst van een ander team, Team Sunweb, stond Kelderman in 2020 op het podium van Giro d’Italia. “Wilco heeft ongelooflijk veel klasse in zijn lijf en wij denken dat er nog meer uit hem te halen is”, zegt Zeeman hierover. Kelderman kwam de laatste twee jaar uit voor BORA hansgrohe, waar men uitermate tevreden over hem was.

De doelen voor 2023 zijn duidelijk. Zeeman: “We willen heel graag weer de Tour winnen. En een kasseien-monument, dus de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, want die hebben we nog nooit gewonnen. Er is ook nog de wens om de Giro te winnen, want dat is ook nog niet gelukt.”