Jumbo-Visma maakt komst van beloftevolle Ben Tulett wereldkundig

Dat Ben Tulett volgend jaar zal uitkomen voor Jumbo-Visma, kon u eerder al lezen op deze site. De Nederlandse ploeg heeft de transfer – middels een ludiek filmpje – nu echter ook met de buitenwereld gedeeld.

De bijna 22-jarige Tulett komt nu nog uit voor de Britse topploeg INEOS Grenadiers, nadat hij in 2020 zijn profdebuut maakte bij Alpecin-Fenix. Tulett geldt als rondetalent en won in mei de Ronde van Noorwegen, nadat hij eerder tweede in de Ronde van Hongarije was geëindigd. Ook in zijn eerste profseizoenen liet de jonge allrounder al mooie dingen zien: zo was hij vorig jaar ook vijfde in de Ronde van Polen en tweede in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali.

De veelzijdige Tulett maakte in zijn juniorenjaren vooral furore als veldrijder. Hij werd zelfs twee keer wereldkampioen op de crossfiets, zowel in Valkenburg als Bogense. Op de weg reed hij in diezelfde periode voor de Noord-Brabantse wielervereniging Willebrord Wil Vooruit.

Jumbo-Visma presenteerde eerder deze week al Matteo Jorgenson: de 24-jarige Amerikaan verlaat aan het einde van het seizoen het Spaanse Movistar. Met Loe van Belle, Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet maken ook drie renners van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma in 2024 de overstap naar de WorldTour-formatie.

Bijzondere kwaliteiten

“We geloven in zijn talent als klimmer”, begint sportief directeur Merijn Zeeman zijn relaas in een perscommuniqué. “Hij heeft al aangetoond over bijzondere kwaliteiten en veel talent te beschikken. De komende jaren gaan we samen aan de slag om Ben de aansluiting met de wereldtop te laten maken.”

De hoofdpersoon in kwestie kijkt ook al uit naar 2024. “Het maakt me trots om vanaf volgend seizoen het tenue van Jumbo-Visma te mogen dragen. In mijn ogen is dit hét topteam in onze sport. Ik ben dus enorm gemotiveerd om daar deel van uit te gaan maken. Ik kan niet wachten op het eerste trainingskamp en de eerste koers.”

Voor Tulett is het duidelijk wat hij hoopt te bereiken bij zijn nieuwe ploeg. “Ik wil me verder ontwikkelen als ronderenner. Deze ploeg heeft dit jaar al de Giro d’Italia en de Tour de France gewonnen. Ik wil leren van de ervaren renners en specialisten in de ploeg die daaraan hebben bijgedragen. Dat wordt een heel leuke ontdekkingstocht en ik moet de ploeg bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben.”