Jumbo-Visma rondt komst Ben Tulett af

De toekomst van Ben Tulett ligt bij Jumbo-Visma. De bijna 22-jarige Brit reed de voorbije twee seizoenen bij INEOS Grenadiers, nadat hij in 2020 zijn profdebuut maakte bij Alpecin-Fenix. Tulett geldt als rondetalent en won in mei de Ronde van Noorwegen, nadat hij eerder tweede in de Ronde van Hongarije was geëindigd. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Maandagavond bracht La Gazzetta dello Sport het nieuws naar buiten dat Jumbo-Visma de beste kaarten had om Ben Tulett over te nemen van de Britse miljoenenploeg. Inmiddels bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits dat de deal al rond is: Tulett versterkt vanaf 2024 de Nederlandse ploeg. Vorig jaar werd Tulett al veertiende op het WK in Wollongong, vijfde in de Ronde van Polen en tweede in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Daar boekte hij ook zijn eerste profzege. In de slottijdrit van de Giro d’Italia 2022 werd hij bovendien knap vijfde.

Ook in Belgische dienst liet hij van zich horen. Zo werd Tulett ook in 2021 al negende in de Ronde van Polen, maar vooral in de heuvelklassiekers maakte hij toen – op jonge leeftijd – indruk. Hij werd twaalfde in de Waalse Pijl en zeventiende in de Amstel Gold Race. De jonge Brit maakte in zijn juniorenjaren vooral furore als veldrijder. Hij werd twee keer wereldkampioen, zowel in Valkenburg als Bogense. Op de weg reed hij in diezelfde periode voor de Noord-Brabantse wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. Voor hoe lang Tulett tekent, is nog niet duidelijk.

Opvolging Roglič

Met de komst van Tulett en eerder al Matteo Jorgenson, creëert Jumbo-Visma een bredere poel met talenten die op termijn naar het kopmanschap voor het rondewerk kunnen groeien. In de huidige ploeg komen ook Tom Gloag en Attila Valter hiervoor in aanmerking, terwijl komend seizoen Johannes Staune-Mittet ook zijn profdebuut maakt. Hij won afgelopen week nog de Giro Next Gen en werd vorig jaar al tweede in de Ronde van de Toekomst. Primož Roglič viert eind oktober zijn 34ste verjaardag en met al deze talenten lijkt Jumbo-Visma zijn opvolger al binnen te hebben.