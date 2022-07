Jumbo-Visma likt de wonden na bijltjesdag: “Niet makkelijker, maar nog steeds sterk”

Jumbo-Visma ging tot aan de rit naar Mende crescendo, maar de overgangsetappe naar Carcasonne kunnen we bestempelen als diminuendo. Primož Roglič verscheen niet meer aan de start, Steven Kruijswijk brak bij een val zijn sleutelbeen, Jonas Vingegaard kuste – zonder erg – het asfalt en Tiesj Benoot strompelde als een oude man de bus uit. “Maar het vertrouwen is onveranderd groot”, vertelt Richard Plugge aan WielerFlits.

“We hebben een dag om de schade op te meten en te herstellen. Dat zullen we nodig hebben”, vatte Wout van Aert de tumultueuze dag van Jumbo-Visma treffend samen. Op de rustdag zal de ploeg haar wonden moeten likken, zucht ook ploegleider Arthur van Dongen. “We hebben zondag wel heel veel pech voor onze kiezen gehad. Gelukkig is Jonas (die de gele leiderstrui draagt, red.) niet al te gehavend, maar Steven missen is natuurlijk een bittere pil. Ook Tiesj Benoot zit onder de schaafwonden. Gelukkig is het maandag een rustdag.”



“Ik heb me al beter gevoeld”, geeft Benoot toe, die hinkend uit de bus kwam stappen beplakt met pleisters en een icepack op zijn bovenbeen. “Ik denk toch wel dat ik geluk heb gehad. Ik ging vrij hard neer; ik werd onverwacht aangetikt. Dat zijn vaak wel erge valpartijen, maar volgens mij heb ik niets gebroken. Wel serieuze schaafwonden en mijn heup is echt dik. Mijn knie, elleboog en ook mijn rug is een beetje geraakt. Ik was zelf eerst misselijk, maar hoorde dat Jonas snel terug vooraan was. Dat was het voornaamste.”

Vertrouwen onverminderd hoog

De Belg, Vingegaard en Kruijswijk vielen binnen een paar kilometer van elkaar. “In vijf tot tien minuten kregen we te maken met shitty moments”, lacht Christophe Laporte als een boer met kiespijn. “We bleven daarna samen en hebben ons best gedaan. We blijven een sterk team en met elkaar moeten we in staat zijn om ons werk te blijven doen. We gaan vechten komende week!” Waarin zes Jumboys het opnemen tegen zes van UAE Emirates, de ploeg van uitdager Tadej Pogačar. “Daar moeten we mee leven. Het is nu niet makkelijker, want Stevie was heel goed en had een belangrijke rol”, baalt ploegleider Grischa Niermann.



Ook algemeen manager Richard Plugge had flink de pest in de malaise waarmee Jumbo-Visma te maken kreeg. “Ontzettend vervelend. De ketting van Martijn Tusveld ligt eraf. Die ziet dat niet, wil aanzetten en slaat over de kop. Steven zit daar toevallig in de buurt… Dat andere moment haken de sturen van een paar renners in elkaar en Tiesj is daarvan het slachtoffer… Maar met het oog op de Pyreneeën denk ik nog steeds dat we een heel sterke ploeg hebben. Natuurlijk missen Steven en Primož in de bergen. Dat is altijd een aderlating, zo simpel is het. Maar uiteindelijk komt het toch op Jonas aan. Hij moet het doen.”

Plugge gaat in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. “We gaan nu eerst even lekker de rustdag in, Tiesj oplappen en dan gaan we weer door. Het vertrouwen is onveranderd groot.” Vingegaard zelf liet weten dat het met hem oké gaat, behoudens wat schaafwonden aan de linkerzijde van zijn lichaam.