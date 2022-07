Wout van Aert na incidentrijke dag en tweede plaats: “Rustdag zullen we nodig hebben”

Wout van Aert was een van de hoofdrolspelers van de vijftiende etappe van de Tour de France naar Carcassonne. Eerst sprong de groenetruidrager van Jumbo-Visma mee in de vroege vlucht, toen was hij betrokken bij de val van Steven Kruijswijk en uiteindelijk sprintte hij naar de tweede plek. “Jasper Philipsen was me vandaag te sterk af”, complimenteert hij zijn landgenoot.

In de openingsfase was Van Aert een opvallende naam in de vlucht. “Het was een snelle start en veel renners van de sprintersploegen wilden ook meezitten. Tot ik zelf meezat, toen zaten we met drie vooraan”, zegt hij tegen Sporza. “Ik denk dat ze liever achter mij rijden dan meespringen. Dat was snel gedaan.”

“Het probleem was dat mijn radio niet werkte, dus ik kon niet communiceren met de ploeg en wist niet of er nog gekoerst werd, of dat er nog een groep zou terugkomen. Toen hoorde ik dat er controle was in het peloton en heb ik mij laten terugzakken”, aldus Van Aert over zijn inspanningen in het eerste koersuur.

Valpartijen Kruijswijk, Vingegaard en Benoot

Daarna bleef het nerveus, onder meer op zo’n 60 kilometer van de meet. “We kregen net te horen dat er weer een demonstratie op de weg was. Er werd gezegd dat we waarschijnlijk weer gestopt gingen worden. Plots was er wat chaos in het peloton en werd er hard geremd. Steven (Kruijswijk, red.) reageerde te laat en ik kon hem net ontwijken. Ik ben even blijven wachten, maar zag dat hij er niet goed aan toe was.”

Uiteindelijk moest Kruijswijk opgeven. “En toen ik net terug kwam aansluiten, zag ik mijn andere ploegmaats bij Jonas (Vingegaard, die ook ten val was gekomen met Tiesj Benoot, red.) staan… Dat waren hectische kilometers. Jonas lijkt mee te vallen, maar Tiesj is hard gevallen. We hebben een dag om de schade op te meten en te herstellen. Dat zullen we nodig hebben”, denkt Van Aert.

Verrast door Philipsen

De eindsprint in Carcassonne betwistte de Belgische groenetruidrager ook nog. “Jasper verrast mij door aan de binnenkant te komen, dat deed hij heel slim en sterk. Ik kon hem niet meer remonteren. Ik zat goed geplaatst, maar hij was me vandaag te sterk af”, concludeert Van Aert.