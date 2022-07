Jonas Vingegaard na baaldag Jumbo-Visma: “Alles gaat goed met mij”

Jumbo-Visma kende een complete baaldag in de Ronde van Frankrijk op zondag. Primoz Roglic verliet voor de start nog de ronde, Steven Kruijswijk crashte zwaar en moest naar het ziekenhuis. Ook geletruidrager Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot kwamen in aanraking met het asfalt.

“Vandaag was een slechte dag voor ons. Steven moest de koers verlaten na een zware val, Tiesj en ik gingen daarna ook tegen de grond. Ik ben oké na mijn valpartij, ik hoop dat ik het zelfde kan zeggen over Tiesj. Hij viel voor mij, ik kon niets meer doen. Jammer genoeg zijn dat zaken die gebeuren in het wielrennen”, vertelde de Deen in het flashinterview na etappe 15.

“Ik heb gewoon wat schaafwonden aan de linkerkant van mijn lichaam.” Jumbo-Visma gaat nu verder met zes renners in koers, net zoals UAE Emirates dus. Naast Vingegaard zijn dat nog Benoot, Wout van Aert, Sepp Kuss, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck.