Mike Teunissen vanuit het ziekenhuis: “Ik moet nog weken herstellen”

Mike Teunissen heeft vanuit het VU Medisch Centrum in Amsterdam gereageerd op zijn zware valpartij op training, waardoor zijn voorjaar verloren lijkt. De coureur van Jumbo-Visma heeft een bovenbeenblessure opgelopen. “Mijn ploeggenoten zagen de valpartij en noemen het pure pech. Ik raakte een steen die slecht zichtbaar was en viel”, legt hij uit.

“Ik zie mijzelf als een optimistisch persoon en iemand met een goede techniek op de fiets, maar de afgelopen dagen ben ik over beide dingen gaan twijfelen”, aldus Teunissen via social media. “Vorig jaar was al zwaar, maar ik krijg nu opnieuw een tegenslag te verwerken door een valpartij tijdens het trainingskamp op Tenerife.”

“Nader onderzoek in Nederland hebben laten zien dat ik nog weken moet herstellen. Hopelijk vind ik snel de kracht om mij terug te knokken”, vertelt de Limburger. Jumbo-Visma vreest al voor het klassieke voorjaar van Teunissen, die een belangrijke rol zou spelen in de ploeg rondom kopman Wout van Aert.

Wat de blessure van de 28-jarige Teunissen precies is, wordt nog onderzocht. Het is volgens de laatste berichten geen beenbreuk.

