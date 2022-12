Jumbo-Visma over keuze voor SRAM: “Volgende stap in onze ontwikkeling”

Dat Jumbo-Visma overstapt naar de Amerikaanse materiaalfabrikant SRAM, kon u eerder al lezen op deze site. De Nederlandse formatie heeft het nieuws vandaag echter ook bevestigd. Jumbo-Visma neemt zo na iets meer dan 25(!) jaar afscheid van Shimano.

Sinds de oprichting van de Rabobank-ploeg in 1996 was Shimano als materiaalsponsor betrokken bij de Nederlandse formatie. Ook toen de ploeg na 2012 als Blanco verder moest gaan, bleef Shimano het team van Richard Plugge in deze moeilijke periode onvoorwaardelijk trouw. Omdat het Europese hoofdkantoor van Shimano al jarenlang in Nederland is gevestigd (eerst Nunspeet, tegenwoordig Eindhoven) waren er altijd sterke banden tussen de ploeg en het bedrijf.

Nadat SRAM afgelopen zomer een bod had gedaan om de nieuwe materiaalsponsor van Jumbo-Visma te worden, gaf Shimano al snel aan dat dit bedrag voor hen om principiële redenen te hoog was. En zo komt er een einde aan een lange samenwerking, en is het tevens het begin van een nieuwe coöperatie. De mecaniciens en technische stafleden van Jumbo-Visma staan voor een flinke klus, aangezien bijna 180 fietsen voor 1 januari 2023 moeten worden omgebouwd.

Maar waarom stapt Jumbo-Visma eigenlijk over naar een nieuwe leverancier? “We zijn binnen Team Jumbo-Visma continu op zoek naar manieren om te verbeteren en we geloven er heilig in dat deze stap ons verder brengt. We hebben de mogelijkheid om samen met SRAM teamspecifieke materialen te ontwikkelen en onze prestaties zo naar een hoger niveau te tillen”, legt performance manager Mathieu Heijboer uit in een persbericht.

Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma, vult aan: “Om op het allerhoogste niveau te kunnen presteren, moeten alle factoren optimaal zijn. Op materiaalvlak zijn we toe aan de volgende stap in onze ontwikkeling. Samen met SRAM kunnen we deze stap zetten.”

Nog meer vernieuwingen

De overstap naar SRAM biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor de keuze van de wielen, pedalen en schoenen, die voorheen ook allemaal van Shimano-makelij waren. Zo rijden alle renners in het nieuwe seizoen met wielen van Reserve. De fietsschoenen worden – zoals u eerder al kon lezen – vanaf 1 januari geleverd door Nimbl. Speedplay is vanaf het nieuwe jaar dan weer leverancier van de pedalen, Oakley levert de brillen.

Deze middag presenteert Jumbo-Visma haar ploeg voor 2023. Nabij het Olympisch Stadion doet het Nederlandse WorldTeam haar plannen voor het nieuwe seizoen uit de doeken. Een select gezelschap van de pers en partners zijn uitgenodigd, maar ook de fans hoeven niets te missen van de presentatie. Deze kun je namelijk via een livestream volgen op WielerFlits.