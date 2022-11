Jumbo-Visma gaat met Oakley zonnebrillen rijden

Jumbo-Visma heeft voor komend wielerseizoen gekozen om met Oakley zonnebrillen te rijden. De afgelopen jaren reed de ploeg steeds met zonnebrillen van het Nederlandse merk AGU dat ook de koerskleding van de ploeg levert.

Eerder werd al bekend dat Jumbo-Visma van Shimano overstapt naar SRAM, terwijl de ploeg volgend seizoen met Nimbl-wielerschoenen gaat rijden.

Op alle vlakken is de wielerploeg aan het kijken of er nieuwe contracten met leveranciers kunnen worden afgesloten om zo het budget omhoog te brengen. Gezien de prestaties in de afgelopen seizoenen is er ook een duidelijke meerwaarde voor deze partners van de ploeg.

Oakley is een grote bekende in de wielersport. Met Greg LeMond had het Amerikaanse merk een van de eerste renners die met opvallende zonnebrillen ging koersen. Tegenwoordig is ook Mathieu van der Poel een ambassadeur van het merk. Oakley heeft zelfs een speciale bril voor de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen ontworpen. Hiermee eert het de Nederlandse wielrenner die deze bril heeft gedragen in zijn brede scala aan fietsdisciplines, waaronder veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken.