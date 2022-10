Jumbo-Visma stapt over naar materiaalsponsor SRAM

Jumbo-Visma stapt komende winter over naar de Amerikaanse materiaalfabrikant SRAM. Volgens bronnen uit de industrie heeft SRAM een dusdanig sponsorbedrag geboden waar Shimano niet in mee wilde gaan. Ook voor diverse andere producten, zoals de schoenen, is de ploeg nu vrij om naar een andere fabrikant over te stappen. Er is wel nog een doorlopend contract met Lazer helmen.

Sinds de oprichting van de Rabobank-ploeg in 1996 is Shimano als materiaalsponsor betrokken bij de Nederlandse formatie. Ook toen de ploeg na 2012 als Blanco verder moest gaan, bleef Shimano het team van Richard Plugge in deze moeilijke periode onvoorwaardelijk trouw. Omdat het Europese hoofdkantoor van Shimano al jarenlang in Nederland is gevestigd (eerst Nunspeet, tegenwoordig Eindhoven) waren er altijd sterke banden tussen de ploeg en het bedrijf.

Nadat SRAM afgelopen zomer een bod had gedaan om de nieuwe materiaalsponsor van Jumbo-Visma te worden, gaf Shimano de afgelopen week aan dat dit bedrag voor hen om principiële redenen te hoog was. Het Japanse merk sponsort dit jaar liefst acht WorldTour-teams, terwijl er ook nog zeven WorldTour-ploegen zijn die de Shimano-groepen zelf aanschaffen en betalen.

Dit jaar rijden in de WorldTour Trek-Segafredo en Movistar op SRAM. Campagnolo werkt samen met AG2R Citroën Team, Cofidis en UAE Emirates. Alle andere ploegen rijden met Shimano.