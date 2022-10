Jumbo-Visma gaat op Nimbl-wielerschoenen rijden

Jumbo-Visma heeft voor komend wielerseizoen gekozen om op Nimbl-wielerschoenen te rijden. Doordat het contract met Shimano niet werd verlengd, kon de wielerploeg ook op zoek gaan naar een nieuwe schoenenleverancier.

De keuze voor Nimbl kan opvallend worden genoemd, omdat dit exclusieve schoenenmerk pas vrij recent is ontstaan. Nimbl opereert vanuit Italië, waar alle schoenen met de hand worden gemaakt.

Het merk had nog geen contract met een wielerploeg, maar kende wel al diverse topwielrenners die als ambassadeur met Nimbl-schoenen fietsen. Hieronder Vincenzo Nibali, Jacob Fuglsang, Greg van Avermaet, Victor Campenaerts, Thomas de Gendt, maar ook bijvoorbeeld baansprinter Jeffrey Hoogland.

Deze renners zijn zeer te spreken over de schoenen en merken dat er veel ambacht en expertise in de schoenen zit. Nimbl is dan ook een van de duurdere merken op de markt. Voor het goedkoopste paar ben je dik driehonderd euro kwijt. Een paar raceschoenen zoals de Nimble Ultimate kost bijna 500 euro.

Alles wordt in de eigen fabriek in Italië zelf gemaakt, dus ook de full carbonzolen. Volgens Nimbl worden de schoenen zo ontworpen dat ze ook duurzaam zijn. De schoenen hebben een brede voorkant, voor comfort en verkoeling tijdens warme ritten.

Qua stijfheid en een laag gewicht scoort Nimbl goed, wat natuurlijk voor de prestaties van de schoenen voor Jumbo-Visma belangrijk is. De stijfheid komt uit de carbonzool die als een dienblad is ontworpen. Men heeft niet de rechthoekige vorm overgenomen, maar gekozen voor omhoogstaande randen.

Dit zou een stijve constructie zijn, maar ook één waar je voet goed op zijn plek blijft zitten. Er is dus ook geen gripmateriaal nodig om je voet op zijn plek te houden. Met het gewicht zit het goed: de Nimbl Air Ultimate, Nimble Exceed en Nimbl Air zouden rond de 200 gram wegen in maat 42.