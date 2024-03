maandag 25 maart 2024 om 08:22

Jordi Meeus ‘best of the rest’ in Gent-Wevelgem: “Niet slecht na die twee motorbikes”

Mads Pedersen en Mathieu van der Poel kleurden – als de nummers een en twee – Gent-Wevelgem, maar Jordi Meeus mocht na afloop ook het podium op als de nummer drie in de daguitslag. De renner van BORA-hansgrohe won na ruim 250 kilometer de sprint van de achtervolgers en was daar na afloop zeer tevreden mee.

“Dit is heel fijn. De eerste twee waren buiten categorie. De derde plaats was het hoogst haalbare. Dat is niet slecht na deze motorbikes”, vertelde Meeus na afloop in gesprek met Sporza. “Ik heb zelf niet het gevoel dat we na die laatste Kemmelberg veel getreuzeld hebben. Dat kopduo heeft het gewoon goed ingeschat. Als we vroeger waren beginnen te rijden, hadden we hen wellicht ook niet meer gegrepen.”

Pedersen en Van der Poel bleven na de laatste passage van de Kemmelberg dus uit de greep van een eerste achtervolgende groep, en dus kon Meeus zich opmaken voor een sprint om plek drie. De winnaar van de laatste Toursprint op de Champs-Élysées moest het daarin onder meer opnemen tegen Jasper Philipsen, Tim Merlier en Olav Kooij. “Het was afwachten en juist timen. Ik kon gelukkig door enkele kleine gaatjes.”

“Mijn focus ligt op Parijs-Roubaix”

Voor Meeus is een derde plaats in Gent-Wevelgem een meer dan welkome opsteker richting de komende voorjaarsklassiekers. “Ik kijk nu waar ik woensdag in Dwars door Vlaanderen geraak en dan rijd ik de Ronde van Vlaanderen om kilometers in de benen te hebben. Mijn focus ligt op Parijs-Roubaix”, blikt bij vooruit op de komende weken.