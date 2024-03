Niels Bastiaens • dinsdag 12 maart 2024 om 09:27 dinsdag 12 maart 2024 om 09:27

Geen Tour, wel klassiekers voor Jordi Meeus: “Nadruk ligt op langere inspanningen”

Terwijl Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Olav Kooij, Arvid de Kleijn, Tim Merlier en veel andere snelle mannen zich de afgelopen week uitleefden in de sprints van Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice, schitterde de winnaar van het officieuze WK voor sprinters van 2023 in afwezigheid. Jordi Meeus, destijds winnaar van de slotsprint in de Tour de France op de Champs-Elysées, was immers op stage, om zijn volgende doel voor te bereiden: de kasseiklassiekers.

In principe had Meeus gelukzalig de winter in gekund, nadat hij vorig jaar het beste seizoen uit zijn profbestaan kende. Maar ziekte gooide roet in het eten. “Het grote doel zijn de klassiekers, maar ik heb nog niet de beste vorm te pakken”, zegt Meeus voor onze camera. “Boosdoener is een covid-besmetting, vlak voor de start van het seizoen. Wat jammer is, maar na het openingsweekend stond er een langere trainingsperiode te wachten. Hopelijk ben ik tegen de volgende klassiekers echt in topvorm.”

Klassiekers

Meeus kan in die klassiekers nog niet al te grote adelbrieven voorleggen. “Dat gaan we moeten afwachten. Ik hoop dat ik het kan, ik denk ook van wel. De vorige klassieke periodes heb ik altijd wat gesukkeld met ziekte. Daarom heb ik Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice nu bewust geskipt, om een nieuwe trainingsprikkel in te plannen. Hopelijk is dat de juiste aanpak.”

“Ik heb ook iets anders getraind”, aldus de BORA-hansgrohe-renner. “Ik heb niet specifiek op de kasseiklassiekers getraind, ik heb mijn inspanningen op training wel iets anders gemaakt. Voorheen lag de nadruk meer op de kortere sprints. Die aanpak zou me moeten helpen tijdens de lastige klassiekers.”

Al wil de snelle Limburger niet té veel hooi op zijn vork nemen. “Het is zaak om te beginnen met eendagswedstrijden genre Kuurne-Brussel-Kuurne, de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs”, zegt Meeus, die hetzelfde pad bewandelt als Jasper Philipsen, enkele jaren terug. “Voor mijn profiel zijn wedstrijden als de E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen nog iets te hoog gegrepen. De vlakkere klassiekers liggen me beter op dit moment.”

Geen Tour de France

Zijn ploeg BORA-hansgrohe haalde de afgelopen winter stevig uit op de transfermarkt, met de aankopen van medesprinter Sam Welsford, maar ook klimkanonnen Primoz Roglic en Daniel Felipe Martinez. Toch voelt de 25-jarige Meeus zich binnen de ploeg gerespecteerd. “Sinds de Tour is mijn status een beetje veranderd. Ik mocht al niet klagen, nu denk ik dat ik iets vaker een beschermende rol heb en meer mijn eigen ding mag doen. Dat is wel fijn.”

“Al zit er in 2024 geen Tourselectie in voor mij”, legt Meeus nog uit. “Dat is op zich wel jammer, maar ik lig daar niet echt wakker van. Het werd al redelijk vroeg naar mij gecommuniceerd. Toen ik het nieuws hoorde dat Primoz naar de ploeg zou komen, dan wist ik wel hoe laat het was. Ik zou zeker nog terug willen naar de Tour, maar dat hoeft niet per se dit jaar. Voor veel wielerfans en casual fans, zijn de Tour en de Vlaamse klassiekers de twee grote dingen in de klassiekers. Als ik dan niet naar de Tour mag, merk ik dat veel mensen er meer moeite mee hebben dan mezelf.”

Te meer omdat de sprinter nog voldoende kansen voor zichzelf ziet in 2024. “Na de klassiekers doe ik sowieso ook de Giro d’Italia niet. Dat is altijd een lastige combinatie met de klassiekers. De Vuelta staat wel op het programma en daarnaast zijn er nog koersen genoeg.”