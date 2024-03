vrijdag 8 maart 2024 om 15:21

Jonas Vingegaard slaat dubbelslag in Tirreno-Adriatico na indrukwekkende solo, Thymen Arensman vijfde

Jonas Vingegaard heeft de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Deen van Visma|Lease a Bike, die ook de nieuwe leider is, demarreerde op maar liefst 29 kilometer van de streep. Na meer dan een minuut kwamen Juan Ayuso en Jai Hindley als tweede en derde over de streep.

Vrijdag was het voor het eerst de beurt aan de klimmers in Tirreno-Adriatico. Er moest van Torricella Sicura naar Valle Castellana gereden worden, goed voor een rit van 144 kilometer. In de laatste 50 kilometer draaide het vooral om de beklimming van de San Giacomo (11,9 km aan 6,2%). Na een lange afdaling zou het in de laatste tien kilometer ook nooit meer vlak worden.

Sterke kopgroep

Veel aanvallers zagen deze etappe als een kans om iets te proberen. Er reed dan ook een kopgroep weg met heel wat grote namen. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Iván García Cortina (Movistar), Alessandro De Marchi (Jayco AlUka), Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Clément Davy (Groupama-FDJ) en Damien Howson (Q36.5) waren de vluchters van dienst.

Het peloton had al snel in de gaten dat het om een zeer sterke elfkoppige vlucht ging. Daarom zetten voornamelijk Visma|Lease a Bike, UAE Emirates en INEOS Grenadiers zich de hele dag op kop. Het zorgde ervoor dat de kopgroep met slechts 35 voorsprong begon aan de beklimming van de San Giacomo. Attila Valter schudde aan de boom op die klim. De Hongaar liep een voor een alle vluchters in, waarna de jonge Brit Ben Tulett dominant het commando overnam.

Vingegaard neemt het heft in handen

Het was duidelijk dat Visma|Lease a Bike een plan had en even later gebeurde het dan ook; een demarrage van Jonas Vingegaard. Hij had heel wat tijd goed te maken op Juan Ayuso in het algemeen klassement en begon er dan ook vroeg aan. Niemand was in staat om de sterke Vingegaard te volgen. In de achtervolging leken aanvankelijk Jai Hindley en Ben O’Connor over de beste benen te beschikken. Enkele tellen later volgden Ayuso, Thymen Arensman, Cian Uijtdebroeks, Isaac del Toro en Iván Ramiro Sosa.

De achtervolgers moesten heel wat terrein prijsgeven ten opzichte van Vingegaard, die ontketend was. De Deen had op de top van de San Giacomo maar liefst 55 seconden voorsprong op de achtervolgende groep. Hindley en O’Connor waren inmiddels ingerekend en zaten in die groep van zeven. Del Toro had zich daar op kop gezet in functie van Ayuso, maar de Mexicaan maakte geen tijd goed.

Dubbelslag Vingegaard

In de kilometers na de afdaling kon er echt wel tempo gemaakt worden – en de achtervolgende groep werkte ook wel degelijk samen -, maar ze kwamen geen seconde dichter op Vingegaard. Meer zelfs, Vingegaard liep uit. Uiteindelijk kwam hij met meer dan een minuut voorsprong over de streep. Hij sloeg dan ook overtuigend een dubbelslag. Ayuso won het sprintje voor de tweede plaats, net voor Hindley. O’Connor Arensman en vervolledigden de top-5, Uijtdebroeks werd zesde.