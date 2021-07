Jonas Vingegaard maakt indruk op Ventoux: “Wilde voor mijn kans gaan”

Jonas Vingegaard was op de Mont Ventoux de grote verrassing in de favorietengroep. De jonge Deen van Jumbo-Visma plaatste in de slotfase van de monsterklim een aanval die zelfs geletruidrager Tadej Pogačar niet kon volgen. “Ik had het gevoel dat de anderen aan het lijden waren”, reageert Vingegaard tegen TV2 Sport.

“Ik merkte dat ze niet zo goed aan het samenwerken waren”, aldus de invalkopman van Jumbo-Visma over de situatie in de elitegroep toen het man-tegen-man was in de slotfase van de Ventoux. “En daarom wilde ik gewoon voor mijn kans gaan. Ik heb mijn best gedaan. Dat was genoeg om van ze weg te rijden, en dat was heel leuk.”

Vingegaard pakte ruim een halve minuut op de concurrentie, waaronder de ongenaakbaar geachte Pogačar. “Het is waanzinnig vet om zo aan te vallen, moet ik toegeven. Dit had ik waarschijnlijk niet verwacht. Ik vind het wel gek om van Pogačar weg te rijden”, vertelt de Deen, die zijn voorsprong in de lange afzink richting Malaucène weer kwijtraakte. Een groepje met Pogačar, Rigoberto Urán en Richard Carapaz haalde hem nog bij.

Voor de rest van de Tour de France heeft Vingegaard, die nu derde staat op 5.32 minuut van de gele trui, weinig verwachtingen. “Dit is pas mijn tweede grote ronde. Dus het kan zijn dat ik in de derde week helemaal wegval. Maar dat weet ik nu nog niet. Ik bekijk het dag per dag”, zegt hij.