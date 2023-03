Milaan-San Remo: Alpecin-Deceuninck presenteert ploeg rond Van der Poel en Philipsen

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kennen hun ploeggenoten voor Milaan-San Remo. Alpecin-Deceuninck heeft namelijk zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de Italiaanse klassieker, die aankomende zaterdag zal worden verreden.

Met Quinten Hermans, Søren Kragh Andersen, Gianni Vermeersch, Kristian Sbaragli en Silvan Dillier in steun, kunnen Van der Poel en Philipsen met vertrouwen uitkijken naar ‘La Primavera’. Hermans, Vermeersch en Kragh Andersen kunnen eventueel ook als schaduwkopmannen worden uitgespeeld.

Met name Kragh Andersen liet in het verleden al zien dat hij kan schitteren in Milaan-San Remo. Vorig jaar was de Deen nog een van de sterkste renners op de Poggio en kwam hij als zevende binnen. In 2021 was hij misschien nog wel dichter bij de overwinning, maar moest hij na een razendspannende finale genoegen nemen met een negende stek.

Toch zijn de meeste ogen zaterdag gericht op Philipsen en Van der Poel. Die laatste was vorig jaar derde in Milaan-San Remo, maar zit met twijfels na een lastige Tirreno-Adriatico. Philipsen zal dan weer met het nodige vertrouwen aan de start verschijnen, aangezien hij in de Tirreno naar twee ritzeges wist te sprinten, overigens na uitstekend werk van ‘sprintaantrekker’ Van der Poel.

Lees meer: Voorbeschouwing: Milaan-San Remo 2023 – Zware finale of voor de sprinters?

Lees meer: Deelnemers Milaan-San Remo 2023