Voorbeschouwing: Bredene Koksijde Classic 2023 – Overleven de sprinters de Moeren?

Vrijdag wordt er opnieuw gekoerst op Belgische bodem. De koersen volgen elkaar nu in sneltempo op en wees eerlijk, dat vindt niemand toch erg? Met de Bredene Koksijde Classic krijgen de sprinters een kans om een gooi te doen naar de zege, maar toch zijn er een aantal kapers op de kust. Dan hebben we het vooral over de Moeren en de stevige wind. Wie zijn de kanshebbers voor de zege? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Bredene Koksijde Classic is een best jonge koers. In 2011 werd de wedstrijd namelijk voor het eerst georganiseerd. Destijds heette de eendagskoers nog de Handzame Classic, een naam die waarschijnlijk een belletje doet rinkelen bij de wielerliefhebbers. Na 2018 werd de naam veranderd, wat er ook voor zorgde dat Koksijde de nieuwe aankomstplaats werd. De badplaats is dat zeker tot en met 2024.

Koersorganisator Bert Pattyn vond het een jammere zaak, het ‘verlaten’ van Handzame. “Het doet hartzeer, in Handzame begon alles. Maar we konden niet anders. Wij waren te beperkt qua accommodatie en op logistiek vlak. Natuurlijk is de verhuizing naar Koksijde ook financieel interessant.” Bredene was zelf al even de startplaats van de koers en zo werd er snel een nieuwe naam gevonden: Bredene Koksijde Classic. De datum bleef hetzelfde: kort na Nokere Koerse en daags voor Milaan-San Remo.

Renners als Johan Museeuw (2002), Jaan Kirsipuu (2004), Robbie McEwen (2006) en Danilo Napolitano (2009) konden de West-Vlaamse koers op hun naam schrijven voor de eerste ‘echte’ editie. Dat was in 2011, toen de koers onder eigen vlag verder ging. Steve Schets was de eerste laureaat. Met Kenny Dehaes (2013) en Gianni Meersman (2015) volgden nog twee Belgen.

De enige Nederlander op de erelijst is Hans Dekkers, die in 2007 won toen de wedstrijd nog onderdeel was van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Een ding hebben bijna alle winnaars gemeen: het zijn sprinters. Álvaro Hodeg, Tim Merlier en Pascal Ackermann zijn voorbeelden van winnaars van de laatste edities. De Duitse snelle man Ackermann is overigens recordwinnaar met twee zeges.

Laatste winnaars Bredene Koksijde Classic

2022: Pascal Ackermann

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Álvaro Hodeg

2017: Kristoffer Halvorsen

2016: Erik Baška

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec

2013: Kenny Dehaes

Laatste editie

Een vroege vlucht van vijf renners hield het vorig jaar zeer lang vol. Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), Adrien Petit (Intermarché -Wanty-Gobert), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB), Kasper Saver (Minerva Cycling) en Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) reden al vroeg weg en konden tot in de absolute finale voor het peloton blijven uitrijden.

Dat was een sterke prestatie, aangezien ze in het peloton een hoog tempo reden. Zeker in de heuvelzone, waar een aantal renners zoals Victor Campenaerts en Dries De Bondt het probeerden. Zij kwamen echter nooit ver weg, waardoor het peloton gecontroleerd richting de lokale ronde reed. Uiteindelijk grepen ze daar de aanvallers op een goede zeven kilometer van de streep.

Vervolgens kregen we een chaotische sprintvoorbereiding. Topfavoriet Tim Merlier geraakte zijn treintje kwijt en ook Arnaud De Lie moest van heel ver komen. Het was de Duister Pascal Ackermann die van ver zijn sprint aanging en die ook kon vasthouden. Hugo Hofstetter strandde op de tweede plaats, Merlier werd nog derde.

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2022

1. Pascal Ackermann (UAE Emirates)

2. Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic)

3. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

4. Sam Welsford (Team DSM)

5. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Bredene Koksijde Classic is een wedstrijd voor de sprinters. Dat zie je meteen terug aan het profiel van de West-Vlaamse koers. In totaal moeten de renners 191 kilometer afwerken. Hellingen zijn zeer zeldzaam. De laatste echte heuvel ligt op een kleine 90 kilometer van de finish. Toch is een sprint geen zekerheid, want in de tweede fase van de eendagskoers passeert het peloton de Moeren.

De start van de Bredene Koksijde Classic ligt in, jawel, Bredene. Via onder meer Nieuwpoort, Lo-Reinige en Ieper wordt er richting de eerste en enige heuvelzone van de dag getrokken. Daar wachten twee beklimmingen van de Kemmelberg (langs twee verschillende kanten) en eenmaal de Rodeberg. De koers kan hier hard gemaakt worden, maar het is lastig om een echte inspanning door te trekken tot het einde.

Dat heeft veel te maken met de Moeren. We haalden het daarnet al aan, maar een passage door de Moeren is altijd spannend. De wind heeft er vrij spel en als er een paar ploegen het initiatief nemen, kan de koers er volledig ontploffen. Veel hangt echter af van de windkracht die dag. Na de Moeren rijdt het peloton richting finishplaats Koksijde, waar de lokale rondjes op het menu staan.

In totaal moeten er drie lokale rondes afgelegd worden. Deze lussen zijn zo goed als vlak en kennen geen echte hindernissen. Aanvallen is dan ook moeilijk in de eindfase van de Bredene Koksijde Classic. De sprintersploegen zullen zich organiseren met één doel in het hoofd: een massasprint in Koksijde.

Vrijdag 17 maart: Bredene – Koksijde (191 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.30 uur

Favorieten

Zeven WorldTour-ploegen tekenen vrijdag present in de Bredene Koksijde Classic. De teams in kwestie zijn UAE Emirates, Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa Samsic, Trek-Segafredo en Team DSM. Verder staan ook ploegen als Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, TotalEnergies en Uno-X aan de start.

Beginnen doen we met UAE Emirates. De grote blikvanger in de selectie is Pascal Ackermann , de recordhouder van de Bredene Koksijde Classic. De Duitser won de koers in 2019 en 2022 en is daardoor een van de te kloppen mannen. Toch hebben we niet al te veel vertrouwen in Ackermann, aangezien hij dit seizoen nog niet al te goed is. Dichter dan een derde plaats in de Saudi Tour kwam hij niet bij de zege. UAE Emirates heeft met Juan Sebastián Molano ook nog een extra sprinter achter de hand, waardoor zij vrijdag zonder twijfel een van de sterkste ploegen zijn.

Een sterk blok vinden we ook terug bij Soudal Quick-Step. Tim Merlier is de duidelijke kopman. De Belgische snelle man won dit seizoen al vier keer (individueel) en is dus meer dan in orde. Twee jaar geleden won Merlier overigens al de Bredene Koksijde Classic. Hij is met andere woorden de grote favoriet voor de zege. Mocht Merlier toch een mindere dag hebben, kan ook Ethan Vernon een gooi doen naar de zege. De jonge Brit zegevierde dit seizoen al driemaal.

Alpecin-Deceuninck zal hopen op een gemotiveerde Jakub Mareczko . De Italiaan is zeer snel aan de aankomst, maar daar moet hij wel geraken. In het verleden moest hij de rol vaak lossen als er een heuvel opdook. Dat is misschien ook de reden dat Gianni Vermeersch vrijdag ook in actie komt. De wereldkampioen gravel zal niet winnen in de sprint, maar kan wel de koers hard maken. Dat laatste zou een goed scenario zijn voor Hugo Hofstetter en Jenthe Biermans. De twee renners van Arkéa Samsic hebben een aanzienlijke sprint in de benen, maar hopen toch vooral op een lastige koers. Dan is hun sprint écht snel.

Met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch heeft Lotto Dstny twee klassieke coureurs in hun gelederen vrijdag. Zij zullen bondgenoten moeten zoeken om de koers niet te doen uitdraaien op een sprint. Daar zijn ze wel toe in staat, want de twee Belgen beschikken over veel klasse. Als er in Koksijde dan toch gesprint wordt, zal Jarne Van De Paar proberen te winnen voor Lotto Dstny. De jonge Vlaming kan een zware koers overleven en is best snel aan de meet.

Team DSM en Intermarché-Circus-Wanty zijn twee van de teams die alles zullen doen om een massasprint te krijgen. Zij hebben namelijk met respectievelijk Sam Welsford en Gerben Thijssen een interessante sprinter in hun selectie. We kijken dan vooral naar de Australiër, die dit seizoen al driemaal zijn handen in de lucht kon steken. In de Vuelta a San Juan deed Welsford dat zelfs twee keer tegen de snelste mannen op deze planeet. Is hij de man die Merlier het vuur aan de schenen zal leggen?

Thibau Nys en Edward Theuns vormen een mooi duo bij Trek-Segafredo. Nys liet al veel mooie dingen zien, maar het is nog maar de vraag of hij een koers van bijna 200 kilometer zal overleven. Het zal voor Nys ook de eerste keer zijn dat hij door de Moeren zal rijden in het profpeloton. Met deze zaken in het achterhoofd denken we dat Theuns misschien net een streepje, al is het een miniem streepje, voor heeft. Bij Q36.5 is er één duidelijke kandidaat voor de zege: Matteo Moschetti . De Italiaan won in Spanje de Clasica de Almeria door onder meer Arnaud De Lie en Jordi Meeus te kloppen. Op een goede dag kan Moschetti zeer veel sprinters aan.

De laatste ploeg die we bespreken, is Israel-Premier Tech. We geven geen enkele renner een ster, maar we halen ze wel even aan. Dat komt omdat ze een aantal coureurs hebben die het goed kunnen doen, maar in principe tekort komen voor de zege. We hebben het over Sep Vanmarcke, Jens Reynders en Itamar Einhorn. Vanmarcke en Reynders lieten een DNF optekenen in hun laatste wedstrijd en Israëliër Einhorn is normaal gezien niet snel genoeg om de allerbeste renners te volgen in de sprint. Afschrijven doen we ze echter niet.

Tot slot noemen we nog een heleboel outsiders. Snelle mannen als Matteo Malucelli (Bingoal WB), Sasha Weemaes (Human Powered Health), Attilo Viviani (Team Corratec), Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Martijn Budding (TDT-Unibet), Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) en Jules Hesters (Flanders-Baloise) moeten in staat zijn om in de top-10 te eindigen. Dries Van Gestel, Edvald Boasson Hagen (beiden TotalEnergies) en Tom Devriendt (Q36.5) hopen dan weer op een zware wedstrijd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Sam Welsford, Pascal Ackermann

** Gerben Thijssen, Hugo Hofstetter, Juan Sebastián Molano

* Matteo Moschetti, Jakub Mareczko, Victor Campenaerts, Edward Theuns

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het zal geen al te prettige dag op de fiets worden vrijdag. De temperaturen vallen wel mee, want Weeronline verwacht ongeveer 14 graden Celsius in de namiddag. Dat is dan ook het enige aangename, want er wordt regen én veel wind voorspeld. Zeker die wind uit het zuiden, die zal waaien met een kracht van 4 Beaufort, kan een rol gaan spelen.

De Bredene Koksijde Classic is live te volgen in de Belgische en Nederlandse huiskamers. Sporza, op Eén, komt met een uitzending vanaf 14.30 uur. Eurosport 1 zorgt er ook voor dat veel wielerliefhebbers de koers kunnen bekijken. Hun uitzending start ook om 14.30 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ kijken. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.