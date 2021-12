Johnny Carera, de manager van Pogacar en Nibali, ontwaakt uit coma

Johnny Carera is sinds afgelopen zondag uit coma. De manager van onder meer Tadej Pogačar en Vincenzo was eind november betrokken bij een ernstig verkeersongeluk en werd direct opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis in Milaan. Maar het herstel gaat de goede kant op: Carera kan zelfstandig ademenen en hoeft niet meer geïntubeerd hoeft te worden.

Carera werd sinds vrijdag 26 november in kunstmatige coma gehouden, nadat een ernstig verkeersongeluk waarbij hij op een vrachtwagen botste. De situatie werd ernstig genoemd door de doktoren van het ziekenhuis in Milaan, al kwam er voorzichtig optimisme bij de artsen over de vooruitgang die Carera maakte.

“De situatie van Johnny is in twintig dagen veel verbeterd”, vertelt broer Alex Carera, die samen met Johnny het managementbureau A&J All Sports runt, tegen La Gazzetta dello Sport. “Afgelopen zondag kwam hij uit coma, en elke dag gaat het beter. Hij is ondertussen naar het ziekenhuis in Cantù gebracht, omdat het ziekenhuis in Milaan meer plaatsen nodig had voor coronapatiënten.”

“We kunnen hem alleen niet zien. Zelfs zijn vrouw kan niet naar binnen. Maar Johnny kan wel berichten op zijn telefoon lezen en heel korte telefoontjes plegen. Op die manier communiceren we met hem.”

Contact met Nibali en Covi

Ondanks dat Carera zelfstandig kan ademen, is hij nog niet volledig hersteld. Hij kampt nog steeds met een gebroken schouder, zijn al zijn ribben nog gebroken en is zijn linkerlong ingeklapt. “Elke ademhaling is pijnlijk, maar hij is wel helder van geest. Zijn stem komt langzaam terug en hij vroeg ook al dingen over het werk”, aldus Alex. “Maar hij herinnert zich niets van het ongeluk. Toen hij uit coma kwam, wist hij niet waarom hij in het ziekenhuis lag en wat er was gebeurd.”

Inmiddels heeft de wielermanager gebeld met Vincenzo Nibali en Alessandro Covi. Op de avond van het ongeluk was Carera namelijk bij een feest van de fanclub van UAE Emirates-renner Covi. “Alessandro is de laatste renner die hij gezien heeft. Johnny heeft geen idee hoeveel dagen hij in coma heeft gelegen, maar Covi had hij nog gezien op diezelfde avond”, zegt zijn broer.