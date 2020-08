John Lelangue over toekomst Lotto Soudal: “We hebben alles onder controle” dinsdag 18 augustus 2020 om 12:48

Lotto Soudal maakte vandaag bekend dat Kevin De Weert na twee jaar het veld ruimt als Performance Manager en dat Maxime Monfort als vervanger is aangewezen. Een mooie gelegenheid voor ons om CEO John Lelangue te spreken, over die wijziging in de staf en over de transferperiode van de ploeg, die het volgens onze bronnen met minder budget moet zien te doen komend jaar.

John, kan je het vertrek van Kevin De Weert duiden?

“Dat is duidelijk. Alles staat in het communiqué. Ik spreek nooit over contracten en onderhandelingen, dat moet tussen twee personen blijven. De pers moet daar niet tussen gaan zitten. We hebben een voorstel neergelegd, maar als we niet tot een akkoord komen, dan is dat zo. We hadden ook andere oplossingen, dat heb je gezien.”

Heb je aangedrongen op een contractverlenging?

“We waren aan het onderhandelen om het contract te verlengen. We hebben hem een voorstel gedaan. Dat is een normale situatie voor mensen die einde contract zijn.”

We weten allemaal dat er onrust rond Kevin geweest is. Heeft dat een rol gespeeld?

“Het is duidelijk dat we hem een contractvoorstel hebben gedaan, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen. Dat geldt ook met renners, mechaniekers, stafleden… Er moeten twee partijen zijn die tekenen. Als we niet tot een akkoord komen, dan splitsen onze wegen. Dat wil niet zeggen dat we niet verder gaan met Performance binnen de ploeg.”

“Maxime Monfort heeft al zijn diploma’s als trainer. Daarnaast heeft hij de ervaring en heeft hij bij ploegen gereden waar performance een hoofddoel was. Hij weet sinds dit jaar ook hoe wij werken en in de Dauphiné ben ik een aantal dagen samen met hem op pad geweest. We hebben samengewerkt en hij gaat ook goed om met de renners. Vorig jaar heeft hij natuurlijk nog met ze gereden. Met hem hebben we een serieuze opvolger.”

Komt er ook een vervanger voor de vrijgekomen plek van Monfort als ploegleider?

“We zullen zien. Het is een normale periode om de structuur op te bouwen. We krijgen momenteel veel aanvragen, voor allerlei functies.”

Klopt het dat jullie het volgend jaar budgettair met minder geld moeten doen?

“Ik spreek niet over budgettaire dingen. We hebben het budget. We hebben trouwe sponsoren met Lotto, Soudal en Caps. We hebben een mooie ploeg voor de toekomst. Al onze kopmannen hebben een contract voor langere tijd. We hebben alles onder controle, maar we moeten niet alles aankondigen op hetzelfde moment.”

Maar gaan jullie het volgend jaar moeten doen met minder budget?

“Dat kan, maar het seizoen is nog niet gedaan. We zijn nog in gesprek met sponsoren, met materiaalpartijen. Net als veel andere ploegen. Maar we hebben sponsoren die blijven en we hebben nog steeds dezelfde ambities. We wilden onze kern vroeg vastleggen, dat was prioriteit.”

“Die kern bestaat uit Philippe Gilbert, John Degenkolb, Tim Wellens, Thomas De Gendt en Caleb Ewan en zijn sprinttrein. Plus de mensen die moeten helpen in de klassiekers en de rondes. De ambitie is ook meer op jongeren gericht. Dat was vorig jaar al het geval. Er komen nog jonge renners bij, Belgen en buitenlanders. We moeten bouwen richting de toekomst. Het project zal eind 2022 niet stoppen.”

Maar als je bouwt aan de toekomst en je trekt Carl Fredrik Hagen aan, maar die vertrekt weer snel… (Naar Israel Start-Up Nation, red.)

“Maar Hagen… Ik ken hem, en het is normaal dat van tijd tot tijd renners vertrekken. Maar wat zijn de prestaties van Hagen geweest? Buiten de Vuelta? Hoe is hij zo hoog in dat klassement gekomen? Zat hij niet in de grote ontsnapping die tien minuten pakte? We moeten daar globaal naar kijken en zien wie potentieel heeft en wie niet. Misschien is het een vergissing, dat zien we over twee jaar.”

Is dat hetzelfde met het vertrek van Stan Dewulf? Dat is toch een Belgisch talent… (Vertrekt naar AG2R Citroën, red.)

“Ja, maar we kunnen niet al het Belgische talent behouden. We willen ook plaats hebben voor Florian Vermeersch, dat is ook een Belgisch talent. Viktor Verschaeve is ook een jong, Belgisch talent. Sébastien Grignard heeft ook enkele kwaliteiten getoond bij de junioren. En er komen nog andere namen. We moeten ook het spel durven spelen. Hagen heeft potentieel, maar misschien moeten we ook kijken waar hij staat in onze ploeg en waar we zelf heen willen.”