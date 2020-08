John Lelangue: “Een gebrek aan respect voor een kampioen als Degenkolb” zondag 30 augustus 2020 om 08:12

De eerste etappe van de Tour de France 2020 is dramatisch verlopen voor Lotto Soudal. De Belgische formatie zag met John Degenkolb en Philippe Gilbert twee belangrijke pionnen wegvallen. Gilbert brak zijn knieschijf bij een van de vele valpartijen, een gehavende Degenkolb finishte dan weer buiten de tijdslimiet.

Degenkolb was onderweg betrokken bij een van de vele valpartijen, waardoor hij op achterstand raakte. De Duitser reed de wedstrijd nog uit, maar kwam te laat over de finish. Voor de volledigheid: Degenkolb kwam 17’58” na Alexander Kristoff over de finish in Nice, terwijl de tijdslimiet was vastgepind op 15’50”.

De jury was echter onverbiddelijk en besloot de onfortuinlijke Duitser uit koers te halen. Volgens teammanager Lelangue verdient een renner als Degenkolb meer respect. “John heeft hard zijn best gedaan om de eerste etappe uit te rijden. Het is niet zo dat hij bewust traag reed, om zo in de volgende dagen toe te slaan.”

Geen breuken voor Degenkolb

“Als je dan hoort dat hij na zo’n incidentrijke etappe amper twee minuten te laat over de finish komt en niet opgevist wordt… Dat is een gebrek aan respect voor een kampioen als Degenkolb.” De sterke sprinter liet na afloop van de etappe röntgenfoto’s maken, maar heeft geen breuken opgelopen na een tumultueuze etappe in en rond Nice.

Degenkolb zal de komende periode wel moeten rusten, aangezien hij last heeft van vochtophoping rond het kniegewricht. Zijn ploeggenoot Gilbert zal nog langer uit de roulatie zijn met een gebroken knieschijf. Lelangue: “Het is nog afwachten hoe Gilbert hiervan herstelt. Het was een lastige dag. Ik heb in 27 jaar nooit zo’n openingsrit gezien met zóveel valpartijen.”