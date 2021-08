John Degenkolb voor drie jaar naar DSM: “Groeien in de rol van wegkapitein”

Dat John Degenkolb zou terugkeren bij Team DSM was al even bekend, maar vandaag maakte de ploeg de transfer ook officieel wereldkundig. De Duitser tekende een contract tot eind 2024 bij het team waarvoor hij van 2012 tot aan 2016 al koerste.

“Ik heb eerder al een geweldige tijd gehad bij de ploeg en we zijn tijdens mijn avontuur door het peloton altijd goede vrienden gebleven”, laat Degenkolb weten. “Hun ontwikkeling door de jaren is indrukwekkend. De ploeg draait om eerlijkheid; ze doen alles wat ze beloven en ze verwachten dat ook terug, en dat maakt ze uniek. Ze zijn gedreven, vooruitstrevend en helemaal gefocust op dingen samen bereiken – met alle collega’s op en naast de fiets.”

Volgens de Duitser van Lotto Soudal is dit de perfecte benadering om alles uit de ploeg te halen en de op een duurzame manier resultaten te boeken. “Ik kijk ernaar uit om terug te keren in deze cultuur en mij in de sprinttrein en het klassieke blok te voegen, en deel uit te maken van de groep die etappezeges najaagt in de grote ronden. Persoonlijk heb ik de ambitie om te groeien in de rol van wegkapitein. Deze ploeg is de perfecte plek om dat te doen.”

‘Voortbouwen op onze leuke tijd’

Head of Coaching Rudi Kemna laat weten blij te zijn met de terugkeer van Degenkolb in de ploeg. “We hebben samen al een leuke tijd gehad en we kijken ernaar uit om daarop voort te bouwen in de komende jaren. Zijn ervaring is cruciaal in de hectische momenten van de koers, maar helpt ons ook om sterker te worden buiten de koers. Als deel van onze sprinttrein en ons klassieke blok is John een versterking voor onze ploeg.”

“Hij moet de ploeg gaan leiden als we tijdens het seizoen strijden om de beste resultaten. Ook zijn we ervan overtuigd dat hij zijn jarenlange ervaring kan delen met onze jonge renners. Hij kan een sterk voorbeeld voor ze zijn en een belangrijke bewaarder van onze cultuur”, aldus Kemna.