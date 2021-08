Tobias Johannessen houdt zeven seconden over: “Ik kan het niet geloven”

Tobias Halland Johannessen (21) mag zich de eindwinnaar noemen van de Tour de l’Avenir, maar zo makkelijk ging dat niet. In de afsluitende bergrit naar de Col du Petit Saint-Bernard hield hij zeven seconden over van een voorsprong van 2.18 minuut. Carlos Rodriguez dwong hem tot het uiterste. “Ik kan het niet geloven”, puft de Noor na afloop.

“Ik was zo moe op de laatste klim… Het was zo belangrijk dat mijn broer nog wat werk kon doen. Ik was nog nooit zo moe. Ik ben zo blij dat het mijn kant op is gevallen in de laatste kilometers. Ik wilde alles geven en hoopte dat het zou lukken, en dat is gelukt”, lacht Johannessen.

Rodriguez plaatste op de top van de Col de l’Iseran een alles-of-niets-aanval. De Spanjaard hield op de slotklim knap stand en dwong Johannessen in de achtervolging. “Hij kwam zo dichtbij en was zo sterk. Ik moest mijn eigen tempo rijden en ik ben blij dat ik uiteindelijk heb gewonnen”, aldus de Noorse klimmer. “Rodriguez was de sterkste vandaag. Op de Iseran was hij al sterk. En ik dacht telkens dat hij de trui zou overnemen, en toen weer niet, en toen weer wel… Nu heb ik eerst wat rust nodig.”

“Ik heb het vandaag niet alleen gedaan. Deze zege is ook voor mijn team. Zonder mijn broer (Anders Halland Johannessen, red.) was het niet gelukt. Ook mijn coach en de ploegleider hebben geweldig werk gedaan, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ik kan niet blijer zijn”, zegt de toekomstig prof van de Uno-X-ploeg.

Carlos Rodriguez: “Ik wilde de ronde graag winnen”

De slotetappe in de Tour de l’Avenir kende twee winnaars, want Carlos Rodriguez kleurde de etappe en vierde dat met de dagzege. “Ik heb hier geen woorden voor”, aldus de Spanjaard van INEOS Grenadiers.

“De ploeg was geweldig en deed geweldig werk. We hadden pech met drie uitvallers, maar hebben ons best gedaan in de laatste dagen. Ik ging solo vanaf de top van de Iseran en wilde het klassement winnen. Ik heb alles geprobeerd wat ik in mij had en ben dichtbij gekomen”, zegt Rodriguez. Het scheelde uiteindelijk zeven seconden. “Ik ben heel blij met de tweede plek, en heb de rit gewonnen.”

Rodriguez wist dat hij het moest proberen op deze slotdag. “Er waren langere klimmen, meer klimkilometers en dus was het mogelijk om grote verschillen te maken. Ik wilde de ronde winnen, maar heb de rit gewonnen en daar ben ik blij mee”, geeft hij aan.

“Het is heel jammer dat het net niet lukt. Misschien had ik ergens een bocht wat sneller kunnen rijden, of heb ik het in een andere etappe laten liggen”, zegt de 20-jarige Spanjaard van INEOS Grenadiers met een knipoog. “Maar ik ben blij dat Tobias heeft gewonnen. Hij was sterk en heeft verdiend gewonnen.”