Johannessen wint Tour de l’Avenir na spannende ontknoping, Rodriguez pakt slotrit

Tobias Johannessen mag zich eindwinnaar noemen van de Tour de l’Avenir 2021. De Noor werd in de slotrit met aankomst op de Col du Petit Saint-Bernard flink onder vuur genomen door zijn naaste belager Carlos Rodriguez, leek de leiderstrui te verliezen aan de Spanjaard, maar wist met een ultieme inspanning toch nog de eindzege binnen te slepen.

De organisatie besloot het vuurwerk tot de laatste rit te bewaren. Niet minder dan 4.179 hoogtemeters moesten de renners overleven in een rit over 154 kilometer. De beste klimmer van het stel kon hier de gehele ronde nog op z’n kop zetten. Met klinkende beklimmingen als de Col d’Iseran (hoogste begaanbare bergtop van Europa) en de finish op de Col du Petit Saint-Bernard beloofde het een spetterende finale te worden. De renners moesten al vrij vroeg uit de veren voor de ontknoping in de Toekomstronde, gezien de start om 9.20 uur.

Leijnse en Van Uden in de aanval

Een sterke kopgroep van zeventien renners kreeg op een gegeven moment de zegen van het peloton. Met Enzo Leijnse en Casper van Uden waren twee Nederlanders vertegenwoordigd, Jenno Berckmoes hield de Belgische eer hoog en ook sterke renners als Ben Healy, Axel Laurance en Alessandro Verre waren van de partij. Op de Col de la Madeleine, de eerste klim van de dag, kwam de Italiaan Filippo Baronchini als eerste boven, voor zijn landgenoot Gianmarco Garofoli. In het peloton zagen we de Slovenen op kop rijden, waardoor de voorsprong van de vluchters steeds kleiner werd.

Vlak na de Col de la Madeleine bereikten de koplopers de voet van de gevreesde Col d’Iseran, met zijn top op 2.770 meter hoogte. Op deze Alpenpas spatte de koers volledig uiteen. De Colombianen voelen zich traditioneel thuis op hoogte en besloten dan ook aan de boom te schudden aan kop van het peloton. De groep der favorieten dunde stevig uit tot een man of vijftien. Heel wat renners kwamen zichzelf ongenadig hard tegen op de Iseran. Zo moest Filippo Zanna even passen onder het geweld van de Colombianen, maar de Italiaan hervond op tijd zijn tweede adem.

Rodriguez doet gooi naar de eindzege

De laatste overblijvers van de vroege vlucht werden vlak voor de top van de Iseran ingerekend door een ontketende Rodriguez, die vlak onder de top van de Iseran een aanval plaatste. Leider Tobias Johannessen reageerde als door een wesp gestoken en de nummers één en twee in het klassement begonnen gezamenlijk aan de afdaling van de Col d’Iseran. Rodriguez, die normaal uitkomt voor miljoenenformatie INEOS Grenadiers, schuwde de risico’s niet in de afzink, reed weg van Johannessen en met een voorgift van 1:40 bereikte hij de voet van de slotklim.

De voorsprong van de 20-jarige Spanjaard, tweede op 2:18 van leider Johannessen, liep dus op tot bijna twee minuten en dus moest de Noor vol aan de bak om zijn leiderstrui te verdedigen. Op de flanken van de Col du Petit Saint-Bernard (23,5 km aan 5%) was Johannessen al snel op zichzelf aangewezen, maar de sterke Noor wist het verschil wel binnen de perken te houden. De voorsprong van de eenzame leider Rodriguez bleef in eerste klimkilometers van de Col du Petit Saint-Bernard schommelen rond de 1:40 en dus zat Johannessen nog aan de goede kant van de streep.

Leider Johannessen piept en kraakt, maar is toch eindwinnaar

In het wiel van Johannessen zagen we nog Zana, Leemreize, de Fransman Hugo Toumire en de Duitser Georg Steinhauser. Deze renners waren echter niet van plan om de Noorse geletruidrager te helpen en dus was Johannessen op zichzelf aangewezen. Bij die laatste vloeiden de krachten langzaam weg en Johannessen moest lijdzaam toezien hoe Rodriguez seconde voor seconde verder wist uit te lopen. Met nog vier kilometer te gaan was het verschil opgelopen tot 2:10. Was Rodriguez op weg naar een sensationele dubbelslag?

Vlak onder de top zagen we dan toch een demarrage in de groep-Johannessen, maar het was niet de Noor die nog een laatste versnelling in zijn benen had. Steinhauser en Zana gingen op de pedalen staan en de gekookte Johannessen bleek niet meer bij machte om te reageren. Intussen bleef Rodriguez aan een strak tempo doorrijden, kwam na een indrukwekkende solo als eerste over de streep en moest toen nog wachten op de binnenkomst van Johannessen. De Noor leek in te storten in de slotkilometers, maar wist zich na een ultieme inspanning toch nog tot eindwinnaar te kronen.

Het verschil tussen Johannessen en Rodriguez bleek uiteindelijk slechts een handvol seconden. Filippo Zanna is de nummer drie in het eindklassement, Leeimreize sluit de Tour de l’Avenir af als een knappe vierde, Daan Hoole deed op de slotdag nog goede zaken en finisht als negende. Eindwinnaar Johannessen is de opvolger van zijn landgenoot Tobias Foss, die twee jaar geleden de beste was in de Ronde van de Toekomst.