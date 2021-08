João Almeida na dubbelslag in Polen: “Ik focuste me alleen op mijzelf”

João Almeida kan vertrouwen putten uit zijn overwinning in de tweede etappe van de Ronde van Polen, zijn eerste in de WorldTour. Nadat hij al vroeg in de aanval was gegaan op de slotklim, wist hij kalm te blijven toen Diego Ulissi aansloot en uiteindelijk de zege naar zich toe te trekken.

“Ik ben heel erg blij, want dit is een geweldige zege voor mij”, liet Almeida na afloop weten. “Ik was wat nerveus voor de start van de slotklim, maar toen het omhoog liep merkte ik meteen hoe goed ik me voelde en besloot aan te vallen. Ik focuste me alleen op mijzelf en het goed indelen van mijn inspanningen. Nadat Ulissi mij bijhaalde bleef ik kalm en had ik nog genoeg over om de ritzege te pakken. Het geeft veel vertrouwen om te kunnen winnen op zo’n zware klim.”

Behalve de etappezege pakte Almeida, die aan het eind van het seizoen Deceuninck-Quick-Step voor UAE Emirates verruilt, ook de gele leiderstrui. “De gele trui is de kers op de taart”, zegt de Portugees, afgelopen week 23 jaar geworden, daarover. “De komende dagen gaan we zien wat we kunnen doen in het klassement. Op dit moment wil ik echter genieten van deze onvergetelijke dag voor mij en de geweldige ploeg die mij zo fantastisch heeft geholpen.”