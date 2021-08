João Almeida voor vijf jaar naar UAE Emirates

UAE Emirates heeft de komst van João Almeida officieel bevestigd. De Portugees komt over van Deceuninck-Quick-Step en tekende een contract voor vijf jaar. Daarmee ligt hij in ieder geval tot eind 2027 vast bij het Arabische WorldTeam.

“Ik kijk echt uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière en mijn leven”, vertelt Almeida via zijn nieuwe ploeg. “Het voelt als het juiste moment om naar UAE Emirates over te stappen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mij gelukkig ga voelen op dit nieuwe avontuur. De ploeg groeit ieder jaar door en ik kan niet wachten om ervan deel uit te maken.

Van nature ben ik wel een beetje een denker en ik merk dat ik al aan het dromen ben en probeer mijn toekomst voor te stellen. Ik heb hier heel veel zin in”, aldus de Portugees.

Sterke pijler

Ploegmanager Joxean Fernández is blij met zijn nieuwe aanwinst. “Almeida is een renner die we al kennen sinds hij een junior was. João is een renner van geweldige kwaliteit. We twijfelen er niet aan dat hij een sterke pijler in de ploeg gaat worden. Hij is enorm getalenteerd en een veelzijdige renner, en ik ben er zeker van dat we samen veel grote successen gaan behalen.

Ons doel is om de ploeg ieder jaar te versterken en we hebben er het volle vertrouwen in dat João goede dingen toevoegt aan ons team, zowel als atleet als als persoon”, aldus Fernández.