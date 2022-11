Jesse Vandenbulcke ondanks doorlopend contract weg bij noodlijdend Le Col-Wahoo

Jesse Vandenbulcke had nog een contract tot eind 2024 bij Le Col-Wahoo, maar de Britse vrouwenformatie verkeert in financiële moeilijkheden en neemt daarom noodgedwongen afscheid van enkele rensters. Vandenbulcke is een van de slachtoffers. Het is nog niet bekend voor welk team de voormalig Belgisch kampioene in 2023 uit zal komen.

Instagram

. “Het was een team waar ik me thuis voelde en waar iedereen alles deed voor de ander. Maar dit is ook het wielrennen. Het zijn niet alleen positieve dingen, geluk en overwinningen, maar ook mensen die achter de schermen hard werken. Helaas verliep het verhaal niet zoals gehoopt of gepland, maar dat hoort bij het leven. Bedankt aan alle meiden, staf en sponsors voor het fantastische jaar dat we hebben gehad met Le Col-Wahoo.”

“Het is moeilijk om afscheid te nemen van alle fantastische mensen om me heen in dit geweldige team”, schrijft de 26-jarige Vandenbulcke op

Vandenbulcke won het Belgisch kampioenschap in 2019. Destijds reed ze voor Doltcini-Van Eyck Sport, de twee jaar erop kwam ze uit voor Lotto Ladies Soudal. Die laatste ploeg verruilde ze afgelopen winter voor Le Col-Wahoo. Ze werd dit jaar onder andere tweede in de Grote Prijs Beerens (1.1), achter haar ploeggenote Marjolein van ’t Geloof. Laatstgenoemde heeft inmiddels onderdak gevonden bij Human Powered Health.