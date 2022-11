Marjolein van ’t Geloof verlaat Le Col-Wahoo voor Human Powered Health

Marjolein van ’t Geloof zal volgend jaar uitkomen voor Human Powered Health. De 26-jarige Nederlandse stond nog onder contract bij Le Col-Wahoo, maar de Britse formatie moet na het afhaken van een belangrijke sponsor de broekriem aanhalen.

Le Col-Wahoo verkeert in financieel zwaar weer. De Britse vrouwenformatie kan volgend jaar niet meer rekenen op een van zijn belangrijkste geldschieters. Teammanager Tom Varney is gedwongen om af te schalen en moet dan ook afscheid nemen van enkele rensters. Van ’t Geloof heeft met WorldTour-formatie Human Powered Health echter al snel een nieuwe werkgever gevonden. De Nederlandse tekent voor één seizoen.

“Ik kijk erg uit naar een nieuw project”, geeft Van ’t Geloof aan in een persbericht van haar nieuwe ploeg. “Ik hou van een nieuw avontuur, om te koersen met nieuwe ploeggenotes. Het is nu tijd voor een nieuwe stap, zodat ik nog meer resultaten kan boeken. Ik wil volgend jaar iets speciaals doen. Ik ben echt dol op het voorjaar en Parijs-Roubaix is voor mij een van de belangrijkste wedstrijden. Ik koers ook graag in Vlaanderen, daar leeft de wielersport echt.”

De rappe Van ’t Geloof wist dit jaar met de Grote Prijs Beerens (1.1) haar eerste profoverwinning te boeken. Verder was ze goed voor enkele ereplaatsen. Zo werd ze in het voorjaar vijfde in Nokere Koerse. Ook was ze zevende in de ZLM Omloop der Kempen Ladies, vierde in een etappe in de Women’s Tour en tweede in Binche-Chimay-Binche. Ze nam dit jaar ook deel aan de Tour de France Femmes, maar kneep in de zesde etappe vroegtijdig in de remmen.

Laatste aanwinst

Met Van ’t Geloof als laatste aanwinst, is de selectie van Human Powered Health compleet voor het nieuwe seizoen. De selectie voor 2023 bestaat uit dertien rensters. Met Nina Buijsman en Marit Raaijmakers staan er nog twee Nederlandse rensters onder contract. Andere bekende namen zijn die van Alice Barnes, Eri Yonamine, Katie Clouse en Lily Williams.